Ведущий сказал, что его могли убить, но этому помешал Путин.

Российский телеведущий Александр Невзоров, который захотел получить украинское гражданство, заявил, что был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина по единственной причине - поскольку тот спас ему жизнь.

Ведущий в интервью главреду издания "Гордон" Алесе Бацман утверждал, что ему грозило убийство из-за травли тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, но его спас Путин.

"Я был доверенным лицом Путина по одной-единственной причине: он спас мне жизнь. Этот случай абсолютно документирован и известен. Это было во время Анатолия Собчака. Я действительно бедного мэра Санкт-Петербурга Собчака жестоко травил, нарушая все правила и обычаи ведения информационных войн…", - поделился собеседник.

По словам Невзорова, Собчак от него был совершенно "офигевший".

"Собчаку выдающиеся петербургские бандиты сказали, что решат с этим Глебычем за два часа. Потому что нужен был какой-нибудь дворец, парк или особняк в собственность, они понимали, что под гроб с моим телом они легко это получат. И Собчак дал добро. Как ни странно, тогда этому воспрепятствовал Путин. Тогда у него еще была капля соображения...", - добавил он.

Телеведущий сказал, что долгое время считал себя обязанным российскому лидеру.

Стоит отметить, что Владимир Путин в 1990-х, в частности, был советником Анатолия Собчака, а также председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Напомним, Александр Невзоров резко выступил против широкомасштабного вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля, и покинул российскую территорию. В РФ Невзоров объявлен в розыск.

Ведущий полагает, что Россия после начала войны с украинским государством не имеет шансов сохраниться.

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