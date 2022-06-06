Российский телеведущий Александр Невзоров, который захотел получить украинское гражданство, заявил, что был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина по единственной причине - поскольку тот спас ему жизнь.
Ведущий в интервью главреду издания "Гордон" Алесе Бацман утверждал, что ему грозило убийство из-за травли тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, но его спас Путин.
"Я был доверенным лицом Путина по одной-единственной причине: он спас мне жизнь. Этот случай абсолютно документирован и известен. Это было во время Анатолия Собчака. Я действительно бедного мэра Санкт-Петербурга Собчака жестоко травил, нарушая все правила и обычаи ведения информационных войн…", - поделился собеседник.
По словам Невзорова, Собчак от него был совершенно "офигевший".
"Собчаку выдающиеся петербургские бандиты сказали, что решат с этим Глебычем за два часа. Потому что нужен был какой-нибудь дворец, парк или особняк в собственность, они понимали, что под гроб с моим телом они легко это получат. И Собчак дал добро. Как ни странно, тогда этому воспрепятствовал Путин. Тогда у него еще была капля соображения...", - добавил он.
Телеведущий сказал, что долгое время считал себя обязанным российскому лидеру.
Стоит отметить, что Владимир Путин в 1990-х, в частности, был советником Анатолия Собчака, а также председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
Напомним, Александр Невзоров резко выступил против широкомасштабного вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля, и покинул российскую территорию. В РФ Невзоров объявлен в розыск.
Ведущий полагает, что Россия после начала войны с украинским государством не имеет шансов сохраниться.
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