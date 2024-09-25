Условия труда на плантации близки к рабским, рассказывают политзаключенные.

Немецкий бизнесмен и депутат парламента Саксонии от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Йорг Дорнау создал бизнес в Беларуси, где в качестве рабочей силы использовал беларуских политзаключенных. Об этом пишет Reform.news.

По данным издания, немецкий политик создал луковую плантацию в районе города Лида и заключил соглашение с "Центром изоляции правонарушителей" (ЦИП) в Беларуси, чтобы тот регулярно поставлял местных политзаключенных для работ на этой плантации.

Отмечается, что журналисты нашли одного из "политических", перебиравших лук для Йорга Дорнау на ООО "Цыбулька-Бел". Андрей (имя изменено) - не единственный, кого отправляли из режимного учреждения на сельхозработы, но лишь он рискнул рассказать свою историю. Он был задержан в феврале 2024 года и отправлен на 15 суток в ЦИП за лайк под постом в социальных сетях. Как утверждает Андрей, между "Цыбулька-Бел" и Лидским ЦИП был подписан договор подряда, заработанные деньги должны были пойти в счет содержания в ЦИПе. Ежедневно требовалось подписать согласие на работу, а "заработок" выплачивали "на усмотрение" бригадира, который решал, насколько хорошо трудился заключенный. Работали "политические" в холодном погребе, с 7 утра до 18.00, без еды и питья.

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"Лидскому УВД заплатили 30 рублей (беларуских – УНИАН), задержанным - около 20. Лук сортировали для торговой сети "Евроопт", — рассказал Андрей.

Он утверждает, что лично видел немецкого фермера: "Высокий лысый мужчина. Приехал один раз на своей машине с немецкой регистрацией. Заходил в складское помещение, где мы вместе с наемными работниками сортировали лук".

Кто такой Йорг Дорнау

По данным Reform.news, 53-летний Йорг Дорнау родился в Борне (Саксония), получил аграрное образование и занимается предпринимательством. В 2016 году он присоединился к ультраправой пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), с 2019-го - член саксонского парламента, представляет парламентскую группу АдГ по сельскохозяйственной политике. Дорнау также был членом экстремистской радикальной фракции АдГ — "Крыло".

"Немецкий политик попал в заголовки федеральных немецких СМИ после того, как выяснилось, что он владеет сельхозпредприятием ООО "Цыбулька-Бел" в Беларуси. Его ферма выращивает лук и другие овощи на нескольких сотнях гектаров в Лидском районе. Вести предпринимательскую деятельность депутатам, согласно закону о Саксонском парламенте, не запрещается. Однако Йорг Дорнау утаил свой бизнес в Беларуси, тем самым нарушив обязательства по отчетности. В результате в августе 2024 года саксонский парламент оштрафовал его на 20 862 евро", — пишет издание.

Отмечается, что беларуские госСМИ часто писали о немце, который встречался с высокопоставленными чиновниками и пользовался покровительством властей. Свое ООО "Цыбулька-Бел" он зарегистрировал в октябре 2020 года в деревне Гуды Лидского района Гродненской области. Под бизнес ему в постоянное пользование передали 1555,4 га земли.

Например, газета администрации Лукашенко "СБ. Беларусь сегодня" летом 2021 года писала, что Дорнау якобы крупнейший специалист в области выращивания лука в Германии, а на выращивание лука в Беларуси у иностранца – большие планы. В частности, он якобы планировал создать "полноценный логистический комплекс" для хранения и переработки продукции, и обещал создание новых рабочих мест.

"Одному Йоргу, без знания языка и необходимых связей, было бы крайне сложно вести бизнес в Беларуси. У него есть партнер, бизнесмен Юрий Куницкий. Он живет в Германии. В материалах немецкой прессы его характеризуют так: "…много лет работает на российский и беларуский пропагандистский аппарат и о котором в кредитных отчетах говорится: "Деловые отношения не рекомендуются", — пишет Reform.news.

По данным журналистов, негативная деловая репутация не помешала Куницкому войти в совместный бизнес с Дорнау и стать владельцем 50% "Цыбулька-Бел".

"Как видим, Йорг Дорнау своеобразно подошел к решению кадрового вопроса "Цыбулька-Бел". Он лично проверял качество работы беларуских политзаключенных. Немецкий политик знал и подписывал документы об "оказании услуг" с учреждением, где сознательно пытают белорусов", — акцентируют расследователи.

Они напоминают, что в камерах для "политических" создаются особые условия: у людей забирают матрасы, подушки, постельное белье. Нельзя сидеть и лежать на кроватях. У задержанных изымаются все передачи. Свет в камере горит круглосуточно, а ночью людей нарочито будят несколько раз. В большинстве камер нет туалета и умывальника — только пластиковое ведро в углу, которое каждое утро нужно выносить в общую уборную в коридоре. Андрей назвал условия пыточными.

Непонятно, известно ли было саксонскому парламенту о том, что Дорнау использовал труд политзаключенных. Не исключено, что на момент расследования дела о сокрытии бизнеса, об этом в Германии не знали.

Партия "Альтернатива для Германии"

Как писал УНИАН, ранее канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал партию "Альтернатива для Германии" за похвалу от российского диктатора Владимира Путина. Ранее лидер РФ заявил, что не видит "признаков неонацизма" в действиях этой партии. По его словам, Россия готова работать с каждым, кто готов к сотрудничеству со страной-агрессором.

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