Ранее Путин предлагал партии "АдН" сотрудничать с РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал партию "Альтернатива для Германии" за похвалу от российского диктатора Владимира Путина. На эту ситуацию он отреагировал во время выступления перед депутатами Бундестага, пишет Bild.

Ранее президент РФ заявил, что не видит "признаков неонацизма" в действиях этой партии. По его словам, Россия готова работать с каждым, кто готов к сотрудничеству со страной-агрессором.

В свою очередь Шольц отметил, что до мирных переговоров с РФ "еще очень далеко". Политик отметил, что Кремль считает, что России удастся достичь своих военных целей на фронте, однако он в очередной раз призвал Путина вывести свои войска из Украины.

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Также во время форума Путин заявил, что с немецкой оппозиционной партией у России нет "системных отношений", но если кто-то выступает за "нормальные отношения" с РФ, то в Москве это поддерживают, передает DW.

"Не России судить, действует ли та или иная политическая сила в рамках конституции. Но мы не видим ничего, что могло бы вызвать у нас беспокойство", - отметил российский диктатор.

Партия "Альтернатива для Германии" - что известно

Последний опрос исследовательской фирмы INSA для таблоида Bild показал, что социал-демократическая партия канцлера ФРГ Олафа Шольца обгоняет по популярности ультраправую "Альтернативу для Германии", чей рейтинг начал падать из-за многих скандалов.

Сейчас рейтинг "Альтернативы для Германии" составляет 15,5%. Такой показатель является худшим с марта 2023 года и на полтора процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе. В то же время социал-демократы Шольца выросли на один процентный пункт, до 16%, обогнав ультраправых впервые за долгое время.

По информации "Европейской правды", правопопулистская партия "АдН" на протяжении длительного времени наращивала популярность на фоне разочарования жителей Германии их правительством. Однако сейчас ее рейтинг самый низкий за последние 11 месяцев из-за скандалов, связанных с резкой антимиграционной позицией партии и возможной причастностью ее членов к шпионажу в пользу РФ и Китая.

Украина и Германия - последние новости

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страна в новом пакете помощи передаст Украине ЗРК Patriot.

"В НАТО мы придерживаемся принципа "один за всех, все за одного". Жестокая агрессия Путина против Украины и его провокации на внешних границах ЕС и НАТО требуют нашего непоколебимого единства", - заверила она.

Также сообщалось, что Германия разрешила Украине бить по РФ своим оружием. ВСУ смогут наносить удары из такого оружия, как самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и бронированная ракетная система залпового огня Mars II.

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