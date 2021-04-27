В Канаде сожгли дом основателя PornHub / фото cbc.ca
В канадском городе Монреаль сгорел недостроенный особняк основателя порносайта PornHub Фераса Антуна. Полиция сообщила о поджоге.
Читайте такжеВ Канаде разбился гражданский вертолет: экипаж погибОб этом пишет CBC.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 25 апреля. Дом полностью выгорел.
По данным полицейских, двое неизвестных пробрались внутрь здания и устроили пожар.
До произошедшего Антун выставил недостроенное владение на продажу. Он хотел получить за него 19,8 миллиона долларов.
В Канаде сожгли дом основателя PornHub / фото cbc.ca
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