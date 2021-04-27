Дом полностью выгорел.

В канадском городе Монреаль сгорел недостроенный особняк основателя порносайта PornHub Фераса Антуна. Полиция сообщила о поджоге.

Читайте такжеВ Канаде разбился гражданский вертолет: экипаж погибОб этом пишет CBC.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 25 апреля. Дом полностью выгорел.

По данным полицейских, двое неизвестных пробрались внутрь здания и устроили пожар.

До произошедшего Антун выставил недостроенное владение на продажу. Он хотел получить за него 19,8 миллиона долларов.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц