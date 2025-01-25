По словам премьер-министра Словакии, в его стране происходят протесты из-за деятельности "группы неизвестных экспертов".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг призывы граждан его страны уйти в отставку. По его словам, правительство может измениться, если будут проведены выборы, пишет Reuters.

"Правительство может быть изменено только при условии проведения выборов", - отметил Фицо в интервью общественному вещателю, когда его спросили о протестах.

В Reuters напомнили, что ранее левонационалистическая администрация премьер-министра Словакии обвинила прогрессивных оппонентов в том, что они планируют эскалацию протестов, чтобы незаконно свергнуть правительство. Однако оппозиция и общественные группы, которые являются участниками протестов, отвергают такие обвинения.

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Также Фицо, ссылаясь на данные от спецслужб, заявил, что в Словакии работает группа неизвестных экспертов, которые помогали протестам против пророссийского лидера в Украине в 2014 году и в Грузии в прошлом году.

Он добавил, что перечень лиц, которые должны быть высланы, почти готов, однако не предоставил более конкретной информации.

Протесты в Словакии - что известно

Напомним, 24 января в Братиславе против пророссийской политики Фицо на протесты вышли около 60 тысяч человек. По информации СМИ, всего на митинги во всех городах страны вышли примерно 100 тысяч человек, что стало крупнейшим протестом со времени возвращения Фицо к власти в 2023 году.

Известно, что протесты произошли после того, как премьер-министр Словакии совершил частную поездку в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

У людей в руках были словацкие флаги и транспаранты с лозунгами: "Словакия должна быть продезинфицирована", "Словакия принадлежит к Европе", "Фицо - в Россию!".

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