Специалист отметил, что война в регионе постепенно превращается в иранскую и имеет все признаки эскалации.

Арабо-израильский конфликт постепенно превращается в иранскую войну и имеет все признаки эскалации.

"Получено разрешение на уничтожение высшего руководства корпуса Аль-Кудс и вообще иранцев на территории Сирии. Это... очень серьезная потеря для... экспедиционного корпуса Аль-Кудс. Они занимают очень весомую долю сектора безопасности Сирии и координируют, как Хезболлу, так и многочисленные подобные Хезболле образования в самой Сирии, а также они являются кураторами наркотрафика на Саудовскую Аравию в первую очередь, который идет через Иорданию", - пояснил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире Эспрессо.

По словам эксперта, в Сирии расположены фабрики по производству искусственного наркотика, которые контролируют иранцы и это является огромной прибылью для "Корпуса стражей исламской революции Ирана".

Видео дня

По его словам, на иорданской границе некоторое время продолжаются бои, а иорданцы поднимают авиацию, ведь наркоторговцы под охраной палестино-сирийской группировки Аль-Кудс начали пробивать границу.

"Это был плохой вариант развития событий для региона. Война постепенно превращается из палестинской в иранскую, она имеет все признаки эскалации... иранцы не хотят большой войны, но у них не будет выбора, и они вступят в большую войну напрямую", - подытожил Данилов.

Ситуация на востоке

15 января "Корпус стражей исламской революции" Ирана запустил ракеты по "антииранским" целям вблизи города Эрбиль, а также в Сирии.

18 января стало известно, что Иордания, вероятно, нанесла авиаудары по южной части Сирии, во время которых погибли 10 человек.

Вечером 20 января боевики, которых поддерживает Иран, запустили баллистические ракеты по авиабазе США в Ираке Аль-Асад.

Вас также могут заинтересовать новости: