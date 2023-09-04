Канцлер подчеркнул, что все не так плохо, как могло бы казаться.

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал свою фотографию с "пиратской" повязкой на глазу. Это произошло после того, как он упал и получил травму во время пробежки.

Фотография появилась в Twitter- спросил Шольц. В сообщении канцлер иронично заметил, что уже ожидает мемы из-за своего нового образа.

"Когда с тобой случилось что-то плохое... Не могу дождаться мемов. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле", – заверил Шольц.

Травма Шольца

Как сообщал УНИАН, в субботу канцлер Германии Олаф Шольц во время пробежки получил травму. Канцлер упал и получил синяки. Он чувствует себя нехорошо и даже отменил запланированную на 3 сентября поездку в город Геринген.

"К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом. Он упал во время пробежки и получил синяки на лице", - сказала представительница Шольца.

Вас также могут заинтересовать новости: