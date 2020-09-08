Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подчеркнула, что Навальный стал жертвой серьезного преступления.

В ООН призвали власти России расследовать отравление оппозиционера Алексея Навального, назвав его "попыткой убийства", или сотрудничать с "тщательным, прозрачным, независимым расследованием".

Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщает Радио Свобода.

"Недостаточно просто отрицать, что он был отравлен, и отрицать необходимость тщательного, независимого, беспристрастного и прозрачного расследования", - обратилась к российским властям представительница ООН.

Она подчеркнула, что Навальный стал жертвой серьезного преступления. По мнению Бачелет, оппозиционер явно нуждался в "государственной защите", однако не получил ее.

"Количество случаев отравления или других форм покушений на нынешних или бывших граждан России внутри страны или за ее пределами за последние 20 лет вызывает глубокое беспокойство. А неспособность во многих случаях привлечь виновных к ответственности и гарантировать правосудие жертвам или их семьям глубоко огорчает, это трудно объяснить или оправдать", - говорится в заявлении Бачелет.

Она также отметила, что нервно-паралитические или радиоактивные вещества, такие как "Новичок" и полоний-210, являются сложными веществами, которые чрезвычайно трудно получить.

"Это вызывает многочисленные вопросы. Зачем использовать такие вещества? Кто их использует? Как они их приобрели?", - сказала представительница ООН.

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Глава ведомства ООН по правам человека также приветствовала сообщение из берлинской клиники "Шарите" о том, что Навального, которого по данным властей Германии, отравили боевым веществом "Новичок", вывели из комы.

Навального отравили: что сейчас известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравления оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевой веществом.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

Что такое яд "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Автор: Леся Лещенко