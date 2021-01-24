В Кремле также обвинили посольство США в России во вмешательстве во внутренние дела РФ.

В Кремле считают, что акции протеста в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального выгодны тем, кто хочет "дальше качать ситуацию" в стране.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет Медуза.

При этом у Путина считают, что в протестных акциях приняло участие небольшое количество людей.

"Это [митинги] выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому, что вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина", - сказал Песков.

Песков также обвинил посольство США в России во вмешательстве во внутренние дела РФ из-за постов в Twitter, посвященных акциям.

"Если бы наше посольство определенным образом таким же поступило, когда беспорядки были в Соединенных Штатах, а они там продолжаются, то, наверное, это вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне. Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию", - сказал пресс-секретарь Путина.

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Митинги в России: что известно

В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

По последним данным, в ходе акций были задержаны 3296 человек. Общее число задержанных является рекордным за всю историю протестных акций в современной истории России.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза в понедельник, 25 января, обсудят "дальнейшие шаги" в связи массовыми задержаниями в РФ на акциях в поддержку Навального.

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Автор: Александр Топчий