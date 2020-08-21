У Навального хотят обратиться в ЕСПЧ, чтобы запретить властям РФ препятствовать транспортировке политика

У Навального требуют запретить властям России препятствовать транспортировке политика в медицинское учреждение.

Представители российского оппозиционного политика Алексея Навального заявили, что будут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер согласно п. 39 Регламента.

Читайте также"Ночь прошла хорошо": главврач омской больницы рассказал о состоянии НавальногоОб этом в Twitter сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Обращаемся в ЕСПЧ с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер согласно п. 39 Регламента. Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью", - написала она.

Навального отравили: что известно на данный момент

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление. Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Сегодня утром, 21 августа, российские медики объявили Навального нетранспортабельным, из-за чего его дальнейшее лечение в Германии оказалось под угрозой.

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Автор: Ирина Погорелая