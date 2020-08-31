Сейчас российский оппозиционер находится в коме.

Российский оппозиционер Алексей Навальный спустя 10 дней после отравления находится в коме, но его состояние улучшается, а угроз жизни нет.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как отмечается, в берлинской клинике "Шарите" за оппозиционером наблюдают не только врачи, но и охрана. Информацию о его состоянии клиника предоставляет в форме коротких пресс-релизов и только после согласования с женой Навального Юлией.

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По последним данным от "Шарите", состояние Навального стабильное. Угрозы жизни нет, однако состояние описывают, как серьезное. Навальный до сих пор в искусственной коме, в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Каким оппозиционера выведут из комы и какими могут быть долгосрочные последствия для его здоровья, прогнозировать пока трудно.

Что касается охраны, то она также присутствует. За неделю лечения в германии не появилось информации либо фото с его палаты, а привезли Навального неделю назад кортежем из мотоциклистов, машин скорой и полиции, сопровождением федеральной полиции. Сам пациент был в реанимобиле немецкого бундесвера, то есть военной медицины.

За лечение платят частные лица, а транспортировку в Берлин оплатили российские бизнесмены в эмиграции отец и сын Дмитрий и Борис Зимины.

Отравление Навального: что известно

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

Политика госпитализировали. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у Навального "токсическое отравление".

Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику "Шарите", где обнаружили яд в организме оппозиционера.

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Автор: Юрий Годован