Он будет расположен недалеко от Лондона.

НАТО открыл центр защиты подводных трубопроводов и кабелей из-за ситуации с "Северными потоками" и опасения, что Россия составляет карту жизненно важной инфраструктуры для энергетики и интернета в водах вокруг Европы.

"Угроза развивается", - цитирует AP генерал-лейтенанта Ганса-Вернера Вирманна, возглавляющего спецподразделение, занимающееся этой проблемой, после того, как министры обороны стран НАТО дали зеленый свет созданию нового центра.

Отмечается, что новый центр Альянса будет расположен в Нортвуде, на северо-западе Лондона.

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"Российские корабли активно наносили на карту нашу критически важную подводную инфраструктуру. Есть высокий риск, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру, пытаясь нарушить жизнь на Западе", – пояснил Вирманн.

По данным издания, только Северное море пересекают около 8000 километров нефте - и газопроводов, а за системами, кабелями и сетями невозможно наблюдать круглосуточно. Ежегодно в мире фиксируют около 100 инцидентов с повреждениями кабелей, а потому неизвестно, были ли какие-то из них преднамеренными.

"У нас не может быть присутствия НАТО на этих тысячах километров подводной инфраструктуры. Но мы можем лучше собирать разведданные, обмениваться информацией и объединять ее, потому что и в частном секторе есть много информации о передвижении судов", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В связи с этим, центр и союзники Альянса сосредоточатся на зонах повышенного риска, среди которых трубопроводы на мелководье. До них могут легко добраться дайверы, что делает их уязвимыми. НАТО считает важным ловить диверсантов, когда они готовят свои атаки.

"Для поддержки центра союзники решили создать критически важную сеть подводной инфраструктуры, объединяющую НАТО, союзников и представителей частного сектора. Это поможет улучшить обмен информацией о развивающихся рисках и угрозах", – подытожил Вирманн.

Подозрительные действия РФ в море

27 сентября 2022 г. в районе российских газопроводов "Северный поток" произошли взрывы. Все стороны начали обвинять друг друга. На мероприятии заявили, что РФ в течение недель готовилась к этой атаке. Кремль, традиционно, обвинил "англосаксов".

В марте стало известно, что накануне диверсии к месту взрывов шли корабли РФ со спецоборудованием. Позже это подтвердили и Вооруженные силы Дании. Кроме того, накануне взрывов Дания фиксировала рядом активность дронов и кораблей

В мае международная группа журналистов-расследователей из Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии нашла доказательства скрытого пребывания российских кораблей у мест взрыва газопровода "Северный поток".

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