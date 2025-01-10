Отмечается, что решение было принято после того, как Финляндия подняла якорь танкера Eagle S со дна моря.

НАТО усиливает свои операции по наблюдению в регионе Балтийского моря, направив в этот район два корабля после предполагаемого саботажа подводных кабелей между Финляндией и Эстонией.

Как пишет Bloomberg, этот шаг был представлен в пятницу министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, которая призвала политиков усилить техническое наблюдение за районом, отметив, что невозможно контролировать всю активность подводных лодок с помощью кораблей.

"Более широкое присутствие в этом районе Организации Североатлантического договора оказывает успокаивающее и стабилизирующее воздействие, и мы очень рады этому решению", - сказала Валтонен.

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Отмечается, что решение было принято после того, как Финляндия подняла якорь танкера Eagle S со дна моря в ходе расследования тяжкого преступного хулиганства и тяжкого вмешательства в связь в инциденте с разрывом кабеля, который произошел в конце декабря. Судно, плавающее под флагом Островов Кука, было идентифицировано как член так называемого теневого флота, перевозящего российские нефтепродукты.

Это уже третий инцидент за последние 15 месяцев, когда якорь судна повредил подводную инфраструктуру в Балтийском море, и это побудило Эстонию отправить собственное военное судно для патрулирования одного из двух подводных электрических кабелей с Финляндией в конце декабря.

Финляндия и Эстония совместно организуют саммит с членами НАТО из стран Балтийского моря в Хельсинки, чтобы обсудить меры по обеспечению безопасности критически важных объектов на морском дне.

Инциденты в Балтийском море - реакция НАТО

Ранее в НАТО заявили, что усилят свое военное присутствие в Балтийском море после того, как между Эстонией и Финляндией были перерезаны подводные линии электропередач и интернет-кабели.

В частности генеральный секретарь альянса Марк Рютте отметил, что говорил с президентом Финляндии Александром Стуббом о "возможном саботаже".

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