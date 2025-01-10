Аналитики считают, что такие расходы будут и политически, и экономически недостижимы почти для всех членов Альянса.

НАТО не прислушивается к предложению новоизбранного президента США Дональда Трампа о значительном повышении расходов на оборону. Об этом пишет Reuters.

В материале агентства говорится, что в НАТО согласны с необходимостью увеличения расходов на оборону, но не согласны именно с цифрой в 5%. Аналитики считают, что такие расходы будут и политически, и экономически недостижимы почти для всех членов Альянса.

"Я не думаю, что это будет 5%, что сейчас практически невозможно для большинства стран, но это будет больше 2%, которых мы уже стремимся достичь", - заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью агентству.

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Тем не менее, на саммите НАТО в Гааге в июне, вероятно, будет принята новая цель, вызванная опасениями потенциального вторжения рф в одну из стран НАТО. По показателям 2024 года больше всего на оборону тратят Польша - 4,12% ВВП, Эстония - 3,43% и США - 3,38% ВВП.

Высказывания Трампа о НАТО

Ранее Трамп сказал, что Россия еще задолго до прихода Владимира Путина к власти говорила, что Украина никогда не будет членом НАТО. По словам республиканца, нынешний президент США Джо Байден выступал за то, чтобы Украина имела возможность присоединиться к Альянсу. И поэтому, отметил Трамп, он понимает чувства россиян.

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