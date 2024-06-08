Новый посланник будет координировать поддержку Украины со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву от различных западных стран.

Альянс НАТО стремится усилить свои долгосрочные обязательства перед Украиной в условиях войны несмотря на новые предупреждения Москвы об эскалации конфликта, подтвердили Foreign Policy западные чиновники и помощники в Конгрессе США.

План, который в случае его утверждения будет представлен на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне в июле, предусматривает создание новой должности "старшего гражданского представителя" НАТО на Украине по образцу аналогичной должности, созданной НАТО в Афганистане.

Новый посланник будет координировать поддержку Украины со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву от различных западных стран.

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Пост высокопоставленного посланника также станет политическим сигналом для Украины и России о приверженности альянса борьбе с Россией, поскольку украинское правительство стремится к постоянному членству в НАТО, чтобы усилить свою защиту.

Это решение ускорит подготовку и оснащение украинских войск, но также повысит риск того, что война в Украине перерастет в более широкую западную конфронтацию с Россией и даже станет ядерным.

Некоторые западные чиновники приветствуют создание новой должности посланника как часть более широкого пакета мер по поддержке Украины со стороны НАТО.

Однако другие официальные лица в НАТО в частном порядке рассматривают роль посланника как часть урезанного функционала, который не заменяет главную цель Киева – официальное вступления в альянс.

"Это часть утешительного приза, который мы все пытаемся вручить", - сказал один из чиновников НАТО.

Наиболее сильные сторонники Украины в Европе, особенно в странах Восточной Европы, настаивали на том, чтобы страна получила официальное приглашение вступить в НАТО в качестве полноправного члена на предстоящем саммите, но США и Германия заблокировали эту попытку.

Вступление Украины в НАТО

США выступают против быстрого вступления Украины в НАТО. Президент Владимир Зеленский призвал другие страны блока, которые поддерживают членство Украины, повлиять на позицию Белого дома.

"Британия поддерживает нас в НАТО. Соединенные Штаты сомневаются - они боятся какой-то эскалации. (...) Если все действительно нас поддерживают, я думаю, всем будет достаточно сил, ума и влияния, чтобы общаться с Соединенными Штатами, чтобы изменить их мнение, изменить их подход. Важно, чтобы не только Украина поднимала вопрос НАТО", - сказал он.

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