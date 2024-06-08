Глава НАТО Столтенберг первоначально обнародовал пятилетний план.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как столкнулся с сопротивлением со стороны членов альянса.

Вместо этого просит страны сохранить свои текущие взносы, говорят люди, знакомые с этим вопросом, пишет Bloomberg.

В соответствии с новым предложением, которое может получить поддержку министров обороны стран НАТО, когда они соберутся в Брюсселе на следующей неделе, союзники обязуются тратить в общей сложности не менее 40 миллиардов евро в год на летальную и нелетальную помощь Украине.

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По словам людей, попросивших не называть их имени во время частных обсуждений, это соответствовало бы среднегодовым размерам взносов с момента российского вторжения в 2022 году.

НАТО определит цели пожертвований каждой страны на основе процента их валового внутреннего продукта, а затем, вероятно, опубликует итоговые суммы в годовом отчете.

Целью будет обеспечить большую прозрачность в отношении того, что союзники дают Украине, одновременно мягко оказывая давление на тех членов, которые не выполняют свои обязательства, говорят люди. На долю США будет приходиться около половины помощи, а остальную часть обеспечат остальные 31 член альянса.

Столтенберг ранее обнародовал план объединения взносов союзников на сумму 100 миллиардов долларов сроком на пять лет, но союзники поставили под сомнение его жизнеспособность на фоне нежелания брать на себя обязательства по созданию новых фондов и опасений по поводу введения Украины в заблуждение.

Хотя новый план не потребует дополнительных денежных средств, НАТО надеется, что он обеспечит Киеву большую предсказуемость в отношении уровня поддержки в ближайшие годы. Союзники были потрясены после того, как Конгресс США несколько месяцев ждал одобрения нового раунда помощи, а также обеспокоены тем, что возможное переизбрание Дональда Трампа в ноябре будет означать для финансирования Украины.

"На данный момент мы уже потратили примерно 40 миллиардов в год, но я прошу союзников взять на себя эти обязательства на следующие годы. Мы должны поддерживать хотя бы этот уровень поддержки каждый год, пока это необходимо", - заявил Столтенберг после встречи министров иностранных дел НАТО в Праге.

По словам людей, это предложение пользуется широкой поддержкой почти всех союзников, хотя Венгрия остается самым большим вопросом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил свою страну отказаться от любой усиливающейся поддержки Украины.

По словам людей, Турция выразила собственную обеспокоенность по поводу других частей пакета по Украине, который должен быть согласован лидерами в Вашингтоне.

НАТО также предлагает взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США Контактной группы по обороне Украины, которая координирует поставки оружия в Украину примерно 50 странами, сообщает Bloomberg. Под руководством верховного главнокомандующего НАТО такой шаг мог бы защитить структуру от любых политических изменений, которые могут произойти после выборов в США.

По словам людей, Турция призвала проявлять осторожность, чтобы любая координация военной помощи не создавала впечатления более активного участия союзников в войне.

Сотрудничество Украины и НАТО

НАТО планирует расширить сотрудничество с Украиной в области оборонных технологий и обмениваться разведданными о возможностях России по части радиоэлектронной борьбы.

Как пишет Bloomberg, война с России против Украины подтолкнула альянс выделить больше ресурсов на обеспечение кибербезопасности и отслеживание российских военных технологий, заявил на этой неделе помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил.

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