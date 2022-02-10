Рассматривается вариант создания тактической боевой передовой группы в Румынии.

Министры обороны стран-членов НАТО на следующей неделе могут принять решение создать и разместить боевую группу в регионе Черного моря в Румынии в ответ на стягивание Россией войск к границам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на совместном брифинге с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борисом Джонсоном.

"На следующей неделе министры обороны стран-членов НАТО оценят варианты для дальнейшего укрепления безопасности союзников. Это включает вероятность размещения - УНИАН) дополнительных боевых групп в юго-восточной части нашего Альянса. Возобновленная российская агрессия приведет к большему присутствию НАТО, не меньшему", - подчеркнул Столтенберг.

Читайте такжеВМС о блокировании моря Россией: готовы к развитию любых сценариев

Он напомнил, что НАТО - это оборонный альянс, который имеет целью сохранение мира и предотвращение конфликта.

"И вопрос заключался в том, достаточно ли мы делаем? Я думаю, вы понимаете, что мы делаем многое одновременно. Прежде всего, мы уже имеем усиленное присутствие в восточной части Альянса благодаря большему количеству военных, боевых групп, авианосных ударных групп из Великобритании и США. И еще больше кораблей и самолетов усилили присутствие на восточной части альянса", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что, во-вторых, была повышена готовность и увеличены силы реагирования НАТО.

"И, в-третьих, мы сейчас изучаем, где мы нуждаемся в долгосрочных изменениях в размещении наших сил в восточной части Альянса. Сегодня у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Великобритания возглавляет боевую группу в Эстонии, но также увеличивает свое присутствие в Польше. Но мы сейчас рассматриваем размещение похожих боевых групп, для примера, в регионе Черного моря в Румынии", - заявил Столтенберг.

Напомним, 9 февраля главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко обнародовал в Facebook карту перекрытия районов Черного и Азовского морей на время проведения ракетных и артиллерийских учений ВМФ РФ, которые пройдут в феврале. По его данным, из-за перекрытия никаких коридоров для прохождения торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было.

Сегодня, 10 февраля, МВД Украины выразило решительный протест в связи с решением РФ о блокировании части акваторий под предлогом проведения военно-морских учений.

Также, как сообщал УНИАН, в 2014 году после аннексии Россией Крыма и начала войны на Донбассе в НАТО решили создать и разместить четыре батальона на восточных рубежах Альянса в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

24 января 2022 года стало известно, что страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) приводят силы в режим боевой готовности и присылают дополнительные корабли и реактивные истребители с целью усиления сил на восточном рубеже НАТО в Европе, поскольку Россия продолжает военное наращивание в Украине и у ее границ.

2 февраля 2022 года Соединенные Штаты Америки заявили, что разместят в Румынии, Польше и Германии дополнительные 3 тысячи американских военных. Эти силы не будут направляться в Украину для боевых операций, и решение об их перемещении в Румынию, Польшу и Германию является временным в ответ на текущую ситуацию.

Вас также могут заинтересовать новости: