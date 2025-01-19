Вопрос о том, может ли российский флот противостоять в Балтийском море, если напряжение с НАТО перерастет в открытую войну, остается открытым.

Военно-морской флот России сталкивается со все большими вызовами в Балтийском море из-за усилий НАТО и его новых членов заблокировать российские корабли. Швеция, которая присоединилась к НАТО в 2024 году, развернула новую противокорабельную ракету RBS 15 Mark 3, способную поразить российские корабли в Санкт-Петербурге и Калининграде, пишет военный обозреватель Дэвид Акс в статье для The Telegraph.

"Швеция получит значительное увеличение возможностей благодаря противокорабельной ракете, которая имеет усовершенствованную головку самонаведения, увеличенную дальность и большую боеголовку", - заявил Гьорген Йоханссон, исполнительный директор Saab.

RBS 15 Mark 3, оснащенная радиолокационным наведением и дальностью до 190 км, позволяет атаковать корабли и наземные цели. В сочетании с датчиками на суше, в воздухе, на воде и под водой ракеты фактически блокируют доступ российским военным кораблям к Атлантическому океану.

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Российский флот сталкивается с давлением не только от Швеции. Другие страны Балтийского региона значительно усилили свою оборону. Эстония закупила ракеты Blue Spear 5G с дальностью 200 миль, а Латвия приобрела ракеты Naval Strike.

"Выбранная система оружия станет краеугольным камнем военно-морской обороны Эстонии на следующие десятилетия", - сказал Юри Саска, командующий ВМС Эстонии.

С расширением НАТО и присоединением к альянсу Швеции и Финляндии Балтийское море стало одним из самых сложных регионов для российского флота. Это ставит под сомнение его способность эффективно действовать в условиях конфликта с НАТО.

Акс пишет, что вопрос о том, может ли российский флот противостоять в Балтийском море, если напряжение с НАТО перерастет в открытую войну, остается открытым.

Ситуация в Балтийском море

Напомним, НАТО усиливает патрулирование в Балтийском море. Для этого Альянс развернет флот военно-морских беспилотников, усилив ответ на попытки саботажа подводных кабелей, связанных с российским теневым флотом.

Как пишет Bloomberg, новая миссия по безопасности, которая получила название Baltic Sentry, также будет включать фрегаты ВМС и военные самолеты для усиления наблюдения.

Этот шаг в НАТО анонсировали после серии инцидентов, в которых нефтяные танкеры, связанные с так называемым российским теневым флотом, подозревались в повреждении ряда международных подводных инфраструктурных связей.

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