Женщина поделилась, что на момент землетрясения ее семья спала.

Турция до сих пор оправляется от шока после серии мощных землетрясений, в результате чего разрушено очень много домов. Анкара объявила траур до 12 февраля. Сейсмологи уже назвали это землетрясение самым мощным за всю историю наблюдений в этом регионе.

Свидетель этих ужасных событий луганчанка Арина Помогаева, которая уже 25 лет в Турции, рассказала о пережитом, она находится на юге Турции в Адане.

Женщина делится, что на момент землетрясения ее семья спала, они выскочили на улицу почти последние, потому что надо было поднять лежащую маму после операции.

"Был сильный дождь, у людей паника, они пытаются куда-то уехать... Ливень... Более полутора часов мы стояли под дождем, потому что боялись близко подходить к домам", — вспоминает Арина.

По словам украинки, ей и ее семье пришлось спать в авто. И пока неизвестно, чего ждать дальше, ситуация страшная.

Землетрясение в Турции и Сирии 06.02.2022

6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Потом были десятки афтершоков.

Землетрясение принесло огромные разрушения и гибель людей в Турции и Сирии. Он вызван сейсмоактивностью Анатолийской и Аравийской тектонических плит. Эпицентр залегал на глубине 17,9 км на Восточно-Анатолийском разломе, то есть неглубоко, поэтому толчки ощущались столь сильно.

По последним данным, в Турции погибли по меньшей мере 3419 человек и более 20,5 тысяч человек получили ранения. На сегодня в Турции повреждены 11 тысяч зданий. В соседней Сирии число погибших возросло до 1602 человек.

Напомним, сейсмолог из Нидерландов Франк Хогербейтс еще 3 февраля предсказал сильное землетрясение, которое через три дня произошло в Турции.

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