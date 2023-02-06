Нидерландского сейсмолога один "лагерь" людей называет "оракулом землетрясений", второй - шарлатаном.

Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс еще 3 февраля предсказал сильное землетрясение, которое через три дня произошло в Турции.

"Рано или поздно в этом регионе (южно-центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение приблизительно магнитудой 7,5", — написал он в своем Twitter.

В понедельник, 6 февраля, после произошедшего землетрясения он написал новый пост, в котором выразил сочувствие всем пострадавшим.

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"Мое сердце сочувствует всем, кто пострадал от масштабного землетрясения в центральной Турции. Как я уже говорил ранее, рано или поздно это произойдет в этом регионе, как в 115 и 526 годах", – заявил ученый.

В 2015 году Хугербитс предупреждал также о землетрясении в Непале. Тогда погибло более 8 тыс. человек.

Землетрясение в Турции 06.02.2023

6 февраля на юго-востоке Турции произошло несколько землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6. Сначала сообщалось о сотнях жертв, но затем их количество резко возросло.

На момент публикации новости известно, что число погибших в результате землетрясения в Турции приблизилось к 1,5 тыс. человек. Сообщается, что жертвами стали по меньшей мере 1498 человек, а 8533 - пострадали.

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