По словам генерала, украинские воины всегда готовы адекватно реагировать на реальную угрозу.

Украина владеет всей информацией о перемещении вооружения и военной техники в Беларуси в рамках внезапной проверки боевой готовности армии.

Как сообщил командующий Объединенных Сил ВСУ Сергей Наев, украинские силы обороны всегда готовы реагировать на угрозы.

"Наша разведка осуществляет мониторинг ситуации, которая связана с проверкой боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь. Мы полностью владеем информацией о перемещении вооружения и военной техники в рамках указанной проверки", - сказал Наев.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что Силы обороны и безопасности находятся в постоянной боевой готовности в Северной операционной зоне и всегда готовы к любым угрозам.

Проверка боеготовности армии Беларуси

Как сообщал УНИАН, по поручению самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко в Беларуси начали проверку боевой готовности Вооруженных сил страны.

Во время этой проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

Отметим, что территория Беларуси по сути стала плацдармом для путинской армии. А в начале полномасштабной войны оккупанты совершили наземное вторжение в Украину именно с территории РБ.

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