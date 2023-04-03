В стране возможно ограничение движения гражданского транспорта из-за этой проверки.

По поручению самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко в Беларуси начали проверку боевой готовности Вооруженных сил страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы беларуского Минобороны.

"Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки", — говорят в МО РБ.

Во время этой проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

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Послание Лукашенко к беларускому народу

На днях, 31 марта, Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к беларусам и парламенту Беларуси. Он заявил, что может договориться с Путиным о размещении в стране стратегического ядерного оружия.

Лукашенко заверил, что "не ложился" под Путина, пытаясь оправдаться за значительное влияние на него кремлевского диктатора. "Мне сигналы поступают, вот ты там под Путина лег. Никто ни под кого не ложился. Есть нам под кого ложиться. Мы еще не совсем…", — заявил он.

При этом он отметил, что Беларусь добровольно предоставила свои полигоны для армии РФ: "Не нужно париться, что Россия тут что-то захватила".

Также беларуский диктатор признался, что позволил Путину проводить масштабные ротации войск РФ на беларуской территории еще с осени 2022 года.

Отметим, что территория Беларуси по сути стала плацдармом для путинской армии. А в начале полномасштабной войны оккупанты совершили наземное вторжение в Украину именно с территории РБ.

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