Политсила предлагает привлечь ее представителей в качестве советников и инструкторов по боевой подготовке личного состава терробороны и других силовых структур Польши.

Политическая партия "Национальный корпус" обратилась к министру иностранных дел Польши Збигнева Рау с предложением направить своих добровольцев и ветеранов боевых действий для оказания помощи в урегулировании миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Соответствующее обращение партия обнародовала на своем официальном сайте.

В нем отмечается, что украинские патриоты, ветераны боевых действий "с большим беспокойством наблюдают за драматическими и угрожающими событиями, которые в последние дни разворачиваются на границе Польши и Беларуси".

"Для нас очевидно то, что Российская Федерация совместно с нелегитимными и преступными властями Беларуси начали гибридную агрессию против вашего государства", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЕС намерен ввести санкции против юридических и физических лиц Беларуси-Reuters

В "Нацкорпусе" подчеркивают, что "украинцы, как никто другой в Европе, знакомы с подлой тактикой россиян использовать гражданское население как пушечное мясо против своих оппонентов".

В партии напомнили, что Польша поддержала Украину во время вооруженной агрессии России и является другом и надежным партнером нашего государства в международных отношениях, поэтому "пришло время украинцам ответить взаимностью польскому народу".

"Мы, руководство и члены партии "Национальный корпус", готовы не словом, а делом доказать нашим союзникам – только объединившемуся польскому народу, мы в состоянии противостоять гибридной агрессии с востока. … Обращаемся к вам с предложением рассмотреть возможность привлечения украинских добровольцев – членов нашего движения, имеющих опыт боевых действий, в качестве советников и инструкторов по боевой подготовке личного состава территориальной обороны и других силовых структур Польши", – добавили авторы.

Как сообщал УНИАН, утром во вторник, 9 ноября, Польша на неопределенное время закрыла пограничный переход с Беларусью в пункте пропуска "Кузница" из-за напряженной ситуации с мигрантами.

Вторые сутки большое количество мигрантов, намеревавшихся попасть через Беларусь в ЕС, находятся вблизи границы с Польшей. Накануне власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. По данным польской стороны, люди находились под контролем вооруженных белорусских подразделений, определявших направление движения мигрантов.

9 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация со скоплением мигрантов на белорусско-польской границе угрожает безопасности и стабильности всего Евросоюза.

По его словам, "эта гибридная атака режима Лукашенко направлена против всех нас" (европейцев).

"Мы не будем пугаться и будем защищать мир в Европе вместе с нашими партнерами из НАТО и ЕС", - подчеркнул Моравецкий.

Автор: Надя Пришляк