В совместном заявлении не упомянули Россию.

Попытка Европы оттеснить Китай и Россию в борьбе за влияние в Латинской Америке не увенчалась успехом.

Как пишет Bloomberg, саммит ЕС-Латинская Америка был омрачен дипломатическим спором о том, как критиковать Россию и Путина за полномасштабное вторжение в Украину. Наиболее "стойкими" к доводам оказались Никарагуа, Куба и Венесуэла.

Участники саммита выпустили совместное заявление, в котором выразили "глубокую озабоченность продолжающейся войной против Украины" и поддержали необходимость установления мира, однако Россию не упомянули.

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Отмечается, что Никарагуа стала единственной страной, отказавшейся поддержать это заявление. "Это была откровенная дискуссия, ясно показавшая, что между нами существуют разногласия. Например, что касается войны в Украине, то многие из них видят ее иначе, чем мы", - сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Также представителей ЕС разочаровало нежелание президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы принять какие-либо жесткие формулировки в сторону России - он опасался ее "расстроить".

По словам высокопоставленного чиновника одной из стран-участниц, убедить Кубу, Никарагуа и Венесуэлу в виновности России невозможно.

Саммит ЕС-Латинская Америка

Как известно, лидеры ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна встретились впервые за восемь лет. Встреча проходила 17-18 июля в Брюсселе.

Известно, что на саммите обсуждали войну в Украине, свободную торговлю и изменение климата.

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