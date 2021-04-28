Блинкен отметил, что если Путин откажется от эскалации, тогда будут сферы, в которых страны смогут сотрудничать.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты смогут сотрудничать с Россией, но при этом, РФ не должна обострять двусторонние отношения.

Читайте такжеLidove Noviny: Россия любит создавать проблемы и будет это делать, пока сможетКак сказал в интервью CNN Блинкен, США хотели бы иметь с Россией "более стабильные отношения", но это зависит от российского президента Владимира Путина.

"Если он откажется от эскалации, тогда, я думаю, будут сферы, в которых мы сможем работать вместе на благо наших общих интересов. Например, в области стратегической стабильности", - сказал госсекретарь.

В качестве примера он привел продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в январе этого года.

Перед этим Энтони Блинкен подтвердил, что Белый дом проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности России. Новая администрация сейчас изучает все действия РФ, передает РБК-Украина.

Санкции США против России

В этом году США обвинили Россию во вмешательстве в выборы и в массовой кибератаке. 15 апреля были введены антироссийские санкции. Они коснулись российского госдолга, 16 организаций, 16 физических лиц. Кроме этого, США выслали десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Россия в ответ выслала десять сотрудников дипмиссии США.

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Автор: Ирина Погорелая