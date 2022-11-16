Судно атаковали с использованием беспилотника.

Нефтяной танкер Pacific Zircon, связанный с израильским бизнесменом, атаковали с применением беспилотника возле берегов Омана. Судно совершало рейс под либерийским флагом.

Как сообщил портал The Washington Post со ссылкой на анонимного представителя министерства обороны Ближнего Востока, нападение совершили во вторник, 15 ноября, поздним вечером. Pacific Zircon принадлежит сингапурской компании Eastern Pacific, а ее конечный бенефициар — израильский миллиардер Идан Офер.

В официальном заявлении фирмы говорится, что Pacific Zircon был "атакован снарядом" примерно в 240 километрах от побережья Омана. "Мы на связи с судном, сообщений о травмах или загрязнении нет. Все члены экипажа в безопасности и находятся на учете. Корпус судна имеет незначительные повреждения, но утечки груза или попадания воды нет", — добавили в компании.

Видео дня

Израильский чиновник в беседе со СМИ на правах анонимности сообщил, что за нападением может стоять Иран. Удар, вероятнее всего, организовали с использованием беспилотника "Шахед-136". БПЛА этой модели РФ активно применяет для бомбардировок Украины.

"Это иранская атака, в израильском разведывательном и оборонном сообществе существует консенсус по этому поводу", — заявил чиновник. Официальный Тегеран отказался брать на себя ответственность за атаку. А миссия Ирана при ООН не ответила на запрос комментария.

Противостояние Ирана и Израиля: последняя информация

Как сообщили СМИ, 14 ноября Израиль нанес удар по крупной авиабазе Шайрат в Сирии, где располагались иранские и российские военные. В результате удара двое военных погибли, а еще трое получили ранения.

Ранее, 9 ноября, Израиль атаковал колонну автомобилей на востоке Сирии. Ее заподозрили в контрабанде оружия из Ирана после пересечения границы с Ираком.

Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил официальный Тегеран в помощи России в войне против Украины: "Невинные гражданские лица в Украине погибают и испытывают ранения и страдания от иранского оружия".

Вас также могут заинтересовать новости: