Ицхак Герцог призвал "разоблачить ложь" иранских властей.

Президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил, что Россия использует иранские беспилотники против Украины. Он заявил, что проданные Ираном дроны убивают украинцев.

Об это сообщает Голос Америка.

"Невинные гражданские лица в Украине погибают и испытывают ранения и страдания от иранского оружия", – заявил израильский президент во время выступления в Вашингтоне.

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При этом он показал фото дронов, которые, по его словам, сбили в Украине. Политик указал, что снимки корпуса и моторов сбитых дронов доказывают, что Иран продает свои беспилотники России.

"Это дрон "Шахид-136", который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, посмотрите на хвост и крылья дрона, и сравните его с тем, что было найдено в Украине. Это точно тот же продукт, но он скрыт кириллическими буквами (на фото написано Герань-2 - УНИАН), но даже шрифт точно такой же", – подчеркнул Герцог.

По его словам, израильские власти владеют большим объемом доказательств и готовы их предоставить, чтобы "разоблачить ложь" Ирана.

"Мир должен открыть эту правду и задать Ирану эти вопросы. Может ли международное сообщество договариваться с Ираном, когда они ускоренно продвигаются к созданию ядерной бомбы и одновременно делают другие ужасные вещи", – подытожил президент Израиля.

Продажа иранских дронов России - что звестно

Российская Федерация лето 2022 гда закупила у Тегерана тысячи единиц боевых дронов, которые оккупанты применяют для ударов по гражданским объектам в Украине. Это прозошло на фоне сообщений о дефиците ракет у российской армии.

В свою очередь Украина лишила посла Ирана аккредитации. Кроме того, СБУ занялась расследованием поставки дронов в Россию. В Главном управлении разведки Миноброны Украины отметили, что до целей в Украине долетают примерно 30% иранских дронов.

Стоит отметить, что Тегеран всячески отрицает продажу своих беспилотников России и помощь в войне против Украины.

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