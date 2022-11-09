В результате атаки было уничтожено несколько автомобилей и убито не менее 10 человек.

Израиль нанес авиаудары на востоке Сирии по колонне автомобилей, подозреваемых в контрабанде иранского оружия, после того, как она пересекла границу с Ираком.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, в результате атаки поздно вечером во вторник недалеко от Абу-Камала - пограничного города, который часто используется в качестве перевалочного пункта группировками боевиков, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции, - было уничтожено несколько автомобилей и убито не менее 10 человек, в том числе неизвестное количество иранцев.

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Иракские официальные лица заявили, что колонна перевозила легальную партию топлива, которую Иран отправил в Ливан. По словам людей, ознакомленых с информацией об атаке, некоторые из транспортных средств, как полагают, перевозили боеприпасы и ракеты в дополнение к нефти.

Израильские военные отказались комментировать удар.

Иранское государственное телевидение сообщило, что два бензовоза были уничтожены после пересечения границы с Сирией, заявив об участии в нападении американского беспилотника.

Представитель вооруженных сил США заявил, что их силы не были задействованы. Израиль тайно координирует с США многие авиаудары, которые он наносит в Сирии.

По словам представителя пограничной службы Ирака, Иран каждый месяц отправляет один или два конвоя с нефтью в Ливан. Во вторник утром колонна из 22 автомобилей находилась в приграничном иракском городе Аль-Каим, ожидая перехода в Сирию.

Также сообщается, что атака произошла около полуночи во вторник после того, как первые 10 танкеров пересекли границу Сирии. Два танкера были уничтожены, проехав несколько сотен метров по сирийской территории. Он добавил, что остальные 12 автомобилей остались в Ираке.

Удары Израиля по Сирии: что известно

В конце октября Израиль нанес авиаудары по окрестностям столицы Сирии, где могли делать иранские дроны. Сирийские средства противовоздушной обороны якобы сбили часть ракет, однако другие попали в некоторые объекты вблизи столицы и вызвали разрушения.

Также ранее сообщалось, что Израиль ударил по аэропорту в Димасе, который использовался для сборки иранских дронов: поток боеприпасов и запчастей к иранским БПЛА начал поступать в Димас в январе 2022 года.