По словам Пашиняна, в случае продолжения боевых действий была вероятность захвата азербайджанскими военными Степанакерта, Мартуни, Аскерана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на обвинения в сдаче Нагорного Карабаха, заявив, что решение о подписании соглашения было принято во избежание коллапса в регионе и гибели тысяч армянских военных.

Об этом он сказал в видеообращении в Facebook в среду, 11 ноября.

"Меня обвиняют, что я сдал Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы. Но это соглашение не о передаче, а о сохранении. Документ подписан в ситуации, когда пал Шуши и когда Генштаб ВС Армении докладывал, что ресурсы в проблематичной ситуации и руководство Арцаха было согласно с этим мнением. Этим документом передано то, что по военной и невоенной оценке мы могли не удержать, вернее, не смогли бы в этой ситуации удержать", - сказал Пашинян.

По словам премьера, стратегически важный для Армении город Шуши пытались отбить дважды.

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Также Пашинян отметил, что соглашение было подписано в условиях, когда столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт осталась беззащитной, а в случае продолжения боевых действий была вероятность захвата азербайджанскими военными Степанакерта, Мартуни, Аскерана.

"После этого наши оборонительные линии до седьмой линии могли бы оказаться в окружении и тысячи военных оказались бы в окружении, погибли бы, в результате чего произошел бы полный коллапс. На основе этой оценки и принято такое решение", - подчеркнул Пашинян.

Мирное соглашение по Карабаху: что известно

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестующие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

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Автор: Денис Прядко