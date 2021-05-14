Президент Франции заявил, что войска Азербайджана вторглись на территорию Армении, и их необходимо немедленно отвести.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска из пограничного района Армении.

Пост об этом он опубликовал на своей странице в Facebook на армянском языке.

Читайте такжеПремьер Армении Пашинян подает в отставку"Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Их необходимо немедленно отвести. Я еще раз говорю армянскому народу, что Франция солидарна с вами и останется таковой", - написал французский президент.

Ситуация в Армении

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, военные Азербайджана 12 мая совершили "диверсионное продвижение" - пересекли границу в районе озера Севлич и углубились по территории страны на 3,5 км.

Министерство иностранных дел Азербайджана утверждает, что армия занимает позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года - ранее они якобы были недоступны из-за погодных условий.

Осенью прошлого года в регионе разгорелся вооруженный конфликт. Крупномасштабные боевые действия велись между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями Нагорно-Карабахской Республики и Армении с другой. Конфликт стал самым продолжительным и кровопролитным в регионе за период после завершения Карабахской войны в 1994 году.

10 ноября 2020 года было опубликовано совместное заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Соглашение о мире предусматривало ввод российских миротворцев, вывод армянских сил из прилегающих к Нагорному Карабаху районов и оставление под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха.

В результате боев под контроль азербайджанских сил перешли пять городов, четыре поселка, 286 сел и вся азербайджано-иранская граница. На северном участке азербайджанская армия взяла под свой контроль ряд стратегических высот и населенных пунктов. На юге - территорию, прилегающую к границе с Ираном, а также город Шушу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова