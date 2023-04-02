Предполагается, что на на объекте завершаются испытания легководного реактора.

Высокий уровень активности зафиксировали на главном ядерном северокорейском полигоне в Йонбене. Проходит строительство нового вспомогательного здания.

Аналитики проекта 38 North изучили спутниковые снимки, сделанные в марте, благодаря чему выяснили, что на объекте завершаются испытания легководного реактора. Так, 3 и 17 марта были сделаны выбросы воды из системы охлаждения реактора. При этом на полигоне строят новое вспомогательное здание.

"США и их сателлитам нужно помнить, что государство, с которым они имеют дело, обладает реальными ядерными ударными возможностями", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР в воскресенье, 2 апреля.

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Заявление появилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, а также заявлений о проведении новых маневров, которые запланированы на июнь, когда будут отмечать 70-летие американо-южнокорейского альянса.

Ядерное оржие Северной Кореи - что известно

16 марта Пхеньян заявил, что испытал межконтинентальную баллистическую ракету перед тем, как президент Южной Кореи вылетел в Токио на саммит по противодействию КНДР. При этом в Северной Корее заявили, что это предупреждение из-за военных учений США и Южной Кореи.

19 марта Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова.

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