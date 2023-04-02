Причиной громких заявлений стали совместные учения военных двух стран.

Северная Корея заявила, что готова применить ядерное оружие после проведения Соединенными Штатами и Южной Кореей ранее на этой неделе масштабных военных учений.

"США и их последователи никогда не должны забывать о том, что их государство-соперник на практике обладает потенциалом ядерной атаки, а также о характеристиках народа и армии КНДР, которые не разводят пустой болтовни", – сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Между тем северокорейское пропагандистское СМИ называет учения Вашингтона и Сеула открытой "военной провокацией", на которую Пхеньян даст "ответную реакцию".

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"Будет вполне понятно, как будет применено ядерное оружие КНДР, если военное сдерживание не сработает на тех, кто безобразничает, не боясь ядерного оружия. Они должны дважды подумать, чтобы действительно избежать катастрофы, и должны помнить, что им придется дорого заплатить за свои необдуманные действия", – добавили в ЦТАК.

Что предшествовало

В среду Южная Корея и США провели совместные воздушные учения над Желтым морем. В них участвовали американский стратегический бомбардировщик B-1B и истребители-невидимки F-22 и F-35B.

Глава Пентагона Ллойд Остин также объявил о дальнейшем развертывании передовых военных средств Вашингтона с целью выполнения своих обязательств по обеспечению безопасности в регионе.

День перед заявлением ЦТАК американский аналитический центр 38 North со ссылкой на спутниковые снимки сообщил о "высоком уровне активности" на главном северокорейском ядерном комплексе Йонбйон. Там завершают возведение экспериментального реактора на легкой воде.

На фоне этой активности Ким Чен Ын показательно инспектировал ядерные боеголовки. Возможно ядерное испытание в ближайшем времени.

Кстати, ядерные угрозы КНДР касались не только США и Южной Кореи, но и Украины. Ким Йо Чен, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, выступила с заявлением, в котором обвиняет Украину в стремлении получить ядерное оружие. Причиной для этого одна из сотен петиций на сайте президента Украины.

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