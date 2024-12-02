Канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия не прекратит поддерживать Украину, которая должна оставаться независимым и суверенным государством.

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, зачем недавно звонил российскому диктатору Вололимиру Путину, который не желает прекращать войну и договариваться о мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом канцлер Германии Олаф Шольц сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Как говорить с человеком, который начал войну? На это можно легко ответить - четкой позицией, четким разговором, языком, и четкими фактами о том, что мы сделаем", - ответил Шольц.

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Как вспомнил канцлер Германии, он говорил с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве еще до полномасштабного вторжения.

"Это был долгий разговор. Во многих пунктах мы не были одного мнения. И как я понимаю, начать эту войну решили еще за два года до начала, но после того - на это направленно работали", - подчеркнул Шольц.

Канцлер отметил, что именно таким был его опыт разговора с Путиным в 2022 году и также в этом году во время недавнего телефонного разговора. Шольц подчеркнул:

"Я четко выразил, что Украина имеет право быть независимым, суверенным государством, которое решает, что хочет быть частью Европейского Союза. Она имеет свою армию, свои Вооруженные силы, и может достичь своей полной независимости. И это означает, что Россия должна прекратить войну и вывести свои войска. Я ему четко сказал".

По его словам, между ним и Путиным есть разногласия по Украине.

"Но, все же, надо иметь четкое понимание и выразить это, и это я сделал", - сказал Шольц.

При этом, как подчеркнул канцлер, он говорил о том, что Германия не ослабит поддержку Украины.

"Украинцы и украинки могут положиться на нас. И пусть российский президент не рассчитывает на то, что он когда-то может иметь Украину одинокой как противника. Нет, мы готовы поддерживать Украину в необходимой мере и сколько это нужно. И именно сейчас в этой ситуации - это очень важное сообщение", - сказал Шольц.

Он выразил убеждение, что Украина останется независимым государством и Германия все сделает для этого, что от нее зависит.

В свою очередь, как отметил Зеленский, он знал канцлер будет общаться с российской стороной.

"Это правда. Олаф об этом говорил. И также Олаф знал мое отношение к этому. Я действительно считаю, что изоляция Путина - санкционная, дипломатическая и т.д. - усиливает больше Украину и ослабляет его", - сказал Зеленский.

Президент Украины считает, что в Европе и не только в Европе может так произойти, по разным причинам, что после одного разговора состоится второй, третий и пятый разговор, потому что иногда руководители государств хотят на себя взять лидерство. Зеленский добавил:

"И я считаю, что в этом может быть просто потом такая волна признания фактически Путина. Я считаю, что это не укрепляет Украину".

В то же время, он сказал, что у Украины с Германией намного больше общего, чем разногласий. "Пусть в этом вопросе у нас будут разные мнения", - сказал Зеленский.

При этом, как добавил Шольц, дружба и сотрудничество между Германией и Украиной настолько крепки, что страны имеют доверие друг к другу.

"Германия стоит на позиции, что не может быть никаких решений об Украине без украинцев. Именно это то, что очень важно. Далее я буду (на встречах) с друзьями, партнерами и союзниками настаивать на том, что не может быть решений и мира без учета мнений украинцев, потому что это страна, демократия, которая идет своим путем в Европейский Союз", - подчеркнул Шольц.

Разговор Путина и Шольца - детали

15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года позвонил президенту РФ Владимиру Путину. В правительстве ФРГ заявили, что канцлер осудил войну против Украины и призвал российского диктатора завершить ее.

Впоследствии он поделился, что неоднократно разговаривал с лидером РФ по телефону до конца 2022 года. Через два года он решился снова позвонить ему.

"И это никогда не были приятные разговоры. На этот раз тоже не было приятного разговора. Но надо говорить, даже для того, чтобы это услышать", - пояснил Шольц.

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