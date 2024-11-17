По словам канцлера ФРГ, разговор с Путиным показал его отношение к войне в Украине.

Звонок канцлера Германии Олафа Шольца главе РФ Владимиру Путину вызвал беспокойство среди европейских политиков и у президента Украины Владимира Зеленского. Тем не менее он объяснил, зачем решил поговорить с российским диктатором напрямую, сообщает Sky News.

Разговор с Путиным показал его отношение к войне в Украине, заявил Шольц журналистам. Он отметил, что диалог был довольно подробным.

"Беседа была очень подробной, но способствовала признанию того, что во взглядах российского президента на войну мало что изменились, и это нехорошие новости", - сказал канцлер ФРГ.

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Шольц высказался в аэропорту Берлина перед тем, как отправиться на саммит G20 в Бразилию. Он подчеркнул журналистам, что ему нужно было поговорить с лидером РФ, чтобы попытаться развеять любые иллюзии относительно потери Украиной поддержки со стороны Запада.

Кроме того, канцлер ФРГ добавил, что ему бы не понравилось, если бы новый президент США Дональд Трамп поддерживал регулярные контакты с Путиным, в то время как ни один европейский лидер этого не делал.

Звонок Шольца Путину - что известно

Напомним, что 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели первый за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что канцлер осудил войну РФ против Украины и призвал Путина положить ей конец.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что звонок Шольца Путину - это "ящик Пандоры". По его словам, президенту РФ крайне важно ослабить изоляцию своей страны и вести переговоры, которые ничем не будут завершаться.

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