По мере того, как от действий ЦАХАЛа в секторе Газа погибает все больше гражданских, сочувствие к Израилю превращаются в острое недовольство.

Президент США Джо Байден находится под растущим давлением американского истеблишмента и стран-партнеров, которые хотят, чтобы Вашингтон сдержал высокоинтенсивную военную кампанию Израиля в Газе, где погибает большое количество гражданского населения.

Как пишет Financial Times, хотя Байден пока не призывает к полному прекращению огня, как это делают мусульманские лидеры, его публичные выступления и выступления других американских топ-чиновников в последнее время стали более критичными в отношении действий Израиля. Это может быть свидетельством растущего беспокойства в Белом доме из-за действий его ближневосточного союзника.

Даже в Тель-Авиве признают, что терпимость Белого дома к количеству погибших в секторе Газа может ослабнуть уже в конце ноября. Например, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил журналистам в понедельник, что у Израиля есть "две-три недели", прежде чем он столкнется с серьезным дипломатическим давлением по поводу прекращения огня.

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Хотя наступление в Газе ведет Израиль, давление на руководство США является не случайным. По словам западных официальных лиц, возможности израильтян продолжать наступление в значительной степени зависят от Вашингтона.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, на прошлой неделе главный дипломат США Энтони Блинкен публично упрекнул Израиль за "слишком большое количество убитых палестинцев". Избегая напрямую указывать на Израиль и продолжая отстаивать его право на самооборону, Блинкен все же в довольно резких выражениях высказался о последствиях ударов по сектору Газа.

Еще более откровенным был президент Франции Эммануэль Макрон. Осуждая действия ХАМАС, он одновременно обвинил Израиль в неизбирательном применении оружия. По его словам, детей, женщин и стариков в Газе "бомбят и убивают", для чего "нет никаких оснований и никакой легитимности".

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