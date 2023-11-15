Отмечается, что задача ЦАХАЛ - найти всех боевиков ХАМАС.

Израильские военные заявили, что провели рейд против боевиков ХАМАС в больнице Аль-Шифа, призвав их сдаться. Тысячи палестинских граждан все еще укрываются в крупнейшей больнице сектора Газа.

Издание Reuters пишет, что генеральный директор министерства здравоохранения Газы Мунир аль-Бурш сообщил, что израильские войска провели рейд в западной части медицинского комплекса.

"Там, где мы находимся, слышны сильные взрывы и пыль. Мы полагаем, что взрыв произошел внутри больницы", - сказал Бурш.

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Несколько часов спустя представитель министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кидра заявил: "Израильская армия сейчас находится в подвале и обыскивает его. Они находятся внутри комплекса, стреляют и что-то взрывается".

По словам Мохаммеда Закута, директора больниц министерства здравоохранения Газы, израильские войска сначала вошли в хирургическое отделение и отделение неотложной помощи.

В последние дни во всем мире раздаются призывы к прекращению огня, и судьба Аль-Шифы стала предметом международной тревоги в связи с ухудшением условий содержания пациентов, медицинского персонала и перемещенных лиц, оказавшихся в ловушке во время израильской атаки на Газу в течение последних пяти недель.

Израиль утверждает, что под Аль-Шифой находится командный пункт ХАМАС, который использует больницу и проходящие под ней туннели для сокрытия военных операций и удержания заложников. ХАМАС это отрицает.

В заявлении Армии обороны Израиля говорится следующее: "Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы ЦАХАЛа проводят целенаправленную операцию против ХАМАСа в определенном районе больницы "Шифа"".

"В состав сил ЦАХАЛа входят медицинские бригады и люди, владеющие арабским языком, которые прошли специальную подготовку, чтобы подготовиться к работе в этой сложной и деликатной обстановке, с тем чтобы не причинить вреда гражданскому населению", - цитирует военных издание The Times of Israel.

Пресс-секретарь израильской армии подполковник Питер Лернер заявил, что больница и комплекс были для ХАМАС "центральным узлом их операций, возможно, даже бьющимся сердцем, а может быть, и центром притяжения".

"Наша цель - вернуть заложников домой. Наша цель - найти ХАМАС, где бы он ни скрывался", - заявил подполковник.

Неназванный представитель службы безопасности заявил, что израильская операция в больнице Аш-Шифа будет расширена в случае необходимости, и намекнул, что военные точно знают, что они там найдут.

"Мы начинаем с малого, и операция будет расширяться по мере необходимости", - сказал чиновник. "Ввод войск в Аль-Шифу - это скорее вызов для медийщиков, чем операция".

Решение было таким: мы входим в "Аш-Шифу" только в том случае, если точно знаем, что и где находится, как это было в больнице "Рантиси", которая подверглась налету только тогда, когда мы точно знали, что находится в ее подвале", - говорит чиновник.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

13 ноября бойцы ЦАХАЛ достигли ворот главной больницы города Газа. В больнице, по словам медиков, пациенты, в том числе новорожденные, умирали из-за нехватки топлива.

Кроме того, из Сектора Газа эвакуировали рекордное число иностранцев - 826 человек. Всех доставили в Египет.

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