У диктатора нет поддержки среди силовиков, полагает представитель добровольческого легиона "Свобода России".

Мятеж в России, который организовал главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин против режима "маньяка" Владимира Путина, показал, в частности, что в РФ власть фактически находится в руках у главарей банд, а президент ситуацию не контролирует.

В РФ хаос менее чем за сутки парализовал государство, де-факто армия РФ и силовые структуры перестали существовать как единый организм и не смогли оказать сопротивление, говорится в статье представителя добровольческого легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь".

По его мнению, "вояж" наемников показал, что в России силовики могут только разгонять демонстрантов.

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"…Власть Путина и судьба ядерного арсенала висели на волоске. Пригожин отступил, но имеется вероятность, что ядерное оружие попало в его руки. Ситуация может повториться в любой момент. Тогда все договора и сделки о нераспространенииядерного оружия потеряют смысл, а угроза его применения - станет абсолютно реальной", - полагает партизан.

"Цезарь" считает, что мятеж также показал, что у российского диктатора нет поддержки среди силовиков и на улице. "…Путин - не просто безумен, он недееспособен. Ранее его власть держалась на умелой модерации клановых конфликтов и своевременной ликвидации потенциальных противников. Это осталось в прошлом… Парад суверенитетов национальных республик - лишь вопрос времени…", - добавил он.

Мятеж "Вагнера" в России - что сегодня стоит знать

В конце июня члены ЧВК "Вагнер" якобы решили наказать российкое военное руководство за ликвидацию большого количества оккупантов. Наемникам удалось без проблем захватить Ростов-на-Дону, а также Воронеж и выдвинуться в сторону Москвы. Евгений Пригожин утверждал, что на сторону "вагнеровцев" перешли десятки силовиков.

Бунт "вагнеровцев" неожиданно закончился телефонной беседой Пригожина с беларуским диктатором Александром Лукашенком, о которой был осведомлен Владимир Путин.

В Кремле утверждали, что Пригожин получил гарантии безопасности и отправится в Беларусь. По сведениям СМИ, Пригожина заметили в отеле в Минске.

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