Польский генерал назвал проблему, которая может серьезно повлиять на численность призывнков.

Польше понадобится гораздо большая армия, но ее увеличения будет трудно добиться из-за стареющего населения.

Такое мнение выразил польский генерал Веслав Кукула, передает Reuters. Он отметил, чо стране просто необходимо нарастить вооруженные силы, если она хочет защитить себя от войны, с которой неизбежно столкнется это поколение.

"Все указывает на то, что мы являемся поколением, которое возьмет в руки оружие, чтобы защитить страну. И ни я, ни кто-либо из вас не намерены проиграть эту войну", - заявил Кукула, выступая в Университете сухопутных войск во Вроцлаве.

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"Мы победим, вернемся и продолжим строить Польшу, но что-то должно произойти. Мы должны создать вооруженные силы, которые юудут готовы к войне", - высказал уверенность военный.

Кукула отметил, что демографический кризис непременно снизит темпы набора в армию.

"Потенциал противника настолько велик, что мы должны создать гораздо большую армию, а это значит, что мы также должны внедрить модель всеобщей службы", - сказал он и объяснил, что общая служба относится к обязательной военной подготовке и службе, которой сейчас в стране нет.

Согласно оценкам министерства обороны Польши, армия страны будет насчитывать более 207 500 солдат к концу этого года, что сделает ее третьей армией в НАТО после США и Турции.

Армия Польши

Ранее польский генерал заявлял, что Польша должна подготовить свои силы к полномасштабной войне на фоне того, что польские отношения с РФ и Беларусью серьезно ухудшились после вторжения Кремля в Украину.

В целом же после вторжения РФ в Украину, многе европейские страны заговорили о необходимости возобновления строчкой службы в армии.

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