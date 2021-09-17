Мужчину задержали в Подгоренском районе. Он оказывал сопротивление, поэтому был ранен.

54-летнему Виктору Мирскому, который совершил нападение на отдел полиции в Лисках Воронежской области и убил трех человек, прострелили голову при задержании.

Фото раненого преступника опубликовал Telegram-канал 112.

По их данным, преступник скрывался в 90 километрах от дома, в Подгоренском районе. Его заметили на просёлочной дороге в шести километрах от села Студенок.

Мужчина оказал сопротивление сотрудникам уголовного розыска, которые совместно с сотрудниками ГИБДД пытались его задержать. Из-за этого силовики открыли огонь. Мирский был ранен в голову. Сейчас ему оказывается помощь.

Ранее сообщалось, что подозреваемый заминировал своё жильё в селе Волчанском.

Внимание! Фото содержит сцены насилия!!!

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Нападение на отдел полиции в Лисках - что известно

Мужчина устроил взрыв на территории отделения полиции в Лисках Воронежской области.

К отделению он подъехал на авто "Нива" в военной форме и каске. В результате нападения пострадал один правоохранитель.

Кроме того, он застрелил соседку и ее старшего сына, а также задушил ее младшего ребенка.

По информации издания "Коммерсантъ", у уроженца Воронежской области, работавшего в частном охранном предприятии, произошел конфликт с женщиной из Каменского района. В деле замешаны и сотрудники из лискинского отдела полиции.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Он сутки был в розыске.

Автор: Денис Прядко