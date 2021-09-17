Личность мужчины, совершившего нападение на отдел полиции в Лисках Воронежской области и убившего трех человек, установлена.
Фотографию 54-летнего подозреваемого Виктора Мирского из села Волчанское опубликовал Telegram-канал Mash.
По данным издания, в четверг вечером, 16 сентября, силовики пришли к нему с обысками в дом на улице Полевой. На месте они обнаружили детонаторы, газовый баллон с подведенными проводами и прочую взрывотехнику.
На мужчину легально зарегистрированы два ружья, нарезное и гладкоствольное. Свое вчерашнее обмундирование и страйкбольную гранату он купил еще в 2020 в Красноярске.
Мужчину до сих пор разыскивают.
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Нападение на отдел полиции в Лисках - что известно
Мужчина устроил взрыв на территории отделения полиции в Лисках Воронежской области.
К отделению он подъехал на авто "Нива" в военной форме и каске. В результате нападения пострадал один правоохранитель.
Кроме того, он застрелил соседку и ее старшего сына, а также задушил ее младшего ребенка.
По информации издания "Коммерсантъ", у уроженца Воронежской области, работавшего в частном охранном предприятии, произошел конфликт с женщиной из Каменского района. В деле замешаны и сотрудники из лискинского отдела полиции.
Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Его продолжают разыскивать