По месту обыска силовики обнаружили детонаторы, газовый баллон с подведенными проводами и прочую взрывотехнику.

Личность мужчины, совершившего нападение на отдел полиции в Лисках Воронежской области и убившего трех человек, установлена.

Фотографию 54-летнего подозреваемого Виктора Мирского из села Волчанское опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным издания, в четверг вечером, 16 сентября, силовики пришли к нему с обысками в дом на улице Полевой. На месте они обнаружили детонаторы, газовый баллон с подведенными проводами и прочую взрывотехнику.

На мужчину легально зарегистрированы два ружья, нарезное и гладкоствольное. Свое вчерашнее обмундирование и страйкбольную гранату он купил еще в 2020 в Красноярске.

Мужчину до сих пор разыскивают.

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Нападение на отдел полиции в Лисках - что известно

Мужчина устроил взрыв на территории отделения полиции в Лисках Воронежской области.

К отделению он подъехал на авто "Нива" в военной форме и каске. В результате нападения пострадал один правоохранитель.

Кроме того, он застрелил соседку и ее старшего сына, а также задушил ее младшего ребенка.

По информации издания "Коммерсантъ", у уроженца Воронежской области, работавшего в частном охранном предприятии, произошел конфликт с женщиной из Каменского района. В деле замешаны и сотрудники из лискинского отдела полиции.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Его продолжают разыскивать

Автор: Денис Прядко