Авиакатастрофа произошла 9 января / фото REUTERS
Житель города Понтианак Яман Зай потерял в авиакатастрофе самолета "Боинг" 735-500 жену и трех детей.
Как передает издание cerdikindonesia, мужчина не видел родных длительное время.
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"Я приехал в аэропорт Супадио Понтианак, чтобы забрать свою жену и троих детей», - сказал мужчина в слезах.
Он объяснил, что его жена и дети хотели навестить его в Понтианаке, потому что они проработали здесь год.
"В последний раз я связывался мобильным телефоном до того, как семья села в самолет», - сказал он с грустью.
Авиакатастрофа в Индонезии
- 9 января, в Индонезии близ Джакарты была потеряна связь с пассажирским самолетом индонезийской компании Sriwijaya Air.
- Позже стало известно, что самолет упал в воду вблизи столицы страны Джакарты.
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