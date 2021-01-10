Мужчина не видел родных длительное время.

Житель города Понтианак Яман Зай потерял в авиакатастрофе самолета "Боинг" 735-500 жену и трех детей.

Как передает издание cerdikindonesia, мужчина не видел родных длительное время.

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"Я приехал в аэропорт Супадио Понтианак, чтобы забрать свою жену и троих детей», - сказал мужчина в слезах.

Он объяснил, что его жена и дети хотели навестить его в Понтианаке, потому что они проработали здесь год.

"В последний раз я связывался мобильным телефоном до того, как семья села в самолет», - сказал он с грустью.

Авиакатастрофа в Индонезии

9 января, в Индонезии близ Джакарты была потеряна связь с пассажирским самолетом индонезийской компании Sriwijaya Air.

Позже стало известно, что самолет упал в воду вблизи столицы страны Джакарты.

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Автор: Андрей Василюк