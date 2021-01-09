Регент округа Тысячи островов заявил о том, что "что-то упало и взорвалось".

Обломки авиалайнера, предположительно принадлежащие "Боингу" 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, были найдены жителями островов у места его катастрофы.

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Об этом сообщает «ТСН», ссылаясь на индонезийскую газету Merderka. Жители округа Тысячи островов (Kepulauan Seribu) обнаружили кабели и обломки, которые могут принадлежать самолету

Регент округа заявил о том, что "что-то упало и взорвалось на острове".

Авиакатастрофа в Индонезии 2021

Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду близ столицы страны Джакарты.

Перед этим СМИ сообщали, что диспетчеры в Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing Sriwijaya Air, на борту которого могли находиться не менее 50 пассажиров. Самолет выполнял рейс из Джакарты в город Пантианак (административный цент провинции Западный Калимантан).

Лайнер Boeing 737-524 последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява.

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Автор: УНИАН