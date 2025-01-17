Сверхсекретный самолет США более года находится на орбите: в чем уникальность миссии

Этот полет демонстрирует передовые возможности X-37B в выполнении долговременных задач на орбите, сохранении топлива и использовании инновационных техник маневрирования.

Сверхсекретный орбитальный испытательный аппарат X-37B (OTV-7), разработанный Космическими силами США, успешно находится на орбите более года после запуска 28 декабря 2023 года, пишет Live Science.

Задача миссии: проведение экспериментов по воздействию радиации и тестирование технологий наблюдения за космическим пространством.

X-37B впервые выполняет аэрогальмирование - технику, позволяющую менять орбиту за счет сопротивления атмосферы Земли с минимальными затратами топлива.

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Кроме того, аппарат работает на высокоэллиптической околоземной орбите, выше предыдущих миссий.

Разработкой самолета занималась компания Boeing в сотрудничестве с Космическими силами США. Этот полет демонстрирует передовые возможности X-37B в выполнении долговременных задач на орбите, сохранении топлива и использовании инновационных техник маневрирования.

X-37B оснащен прикрепленным модулем для выполнения задач, включая безопасную утилизацию оборудования, исчерпавшего свой ресурс.

Самолет превысил годовой срок пребывания на орбите, что демонстрирует его способность к долговременной автономной работе без участия экипажа. После завершения миссии X-37B планируют вернуть на Землю, где он совершит посадку на взлетно-посадочной полосе космического центра Кеннеди во Флориде.

Битва за космос: последние новости

Как писал УНИАН, Китай и Россия все больше заинтересованы в том, чтобы найти способы лишить США - как страну, которая имеет наибольшее количество наземных возможностей, связанных с космосом, - способности их использовать. Речь идет о создании разного рода противоспутникового оружия.

Нынешний запуск китайского космического аппарата "Чанъэ-6" ознаменовал собой не только новый этап колонизации Луны, но и новую стадию космической гонки, главными участниками которой будут США и КНР. Обе стороны планируют начать там добычу ресурсов.

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