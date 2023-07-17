Тело политика обнаружили в рабочем кабинете его дома возле Тирасполя.

Лидера коммунистов непризнанного Приднестровье Олег Хоржана нашли мертвым в его доме.

Как сообщило Радио Свобода, тело Хоржана с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в рабочем кабинете его дома возле Тирасполя. По данным так называемого МВД Приднестровья, тело политика с "признаками насильственной смерти" нашла жена рядом с "открытым пустым сейфом".

При этом полиция Молдовы сообщила, что Хоржана нашли застреленным в собственном доме. Расследуется дело об убийстве.

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Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов уже сообщил, что Хоржана убили прошлой ночью, и что коммунистическая партия РФ требует "немедленно начать расследование".

Кто такой Олег Хорджан

Олегу Хоржану было 47 лет. Он известен пророссийскими взглядами и выступал за независимость Приднестровья. В декабре 2022 года Хоржан вышел из тюрьмы после 4,5 лет заключения по делу "о насильственных действиях в отношении представителя власти".

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