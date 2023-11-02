Курс на разрыв с промосковской структурой Кишинев взял из-за российского вторжения в Украину.

Молдова решила прекратить выплаты членских взносов в СНГ и вообще планирует выйти из этого межгосударственного образования. Решение принято после денонсации членства в ряде организаций, входящих в структуру СНГ, а также из-за банковских санкций, наложенных на Россию, сообщает "Радио Свобода".

Так, министр финансов Петру Ротару подписал проект решения о выплате Молдовой членских взносов в организации, в которых участвует Кишинев. По сравнению с предыдущим годом сумма уменьшилась на 16 млн леев (примерно 32 млн грн) – с 66,5 млн до 50,5 млн леев.

Отмечается, что снижение в значительной степени связано именно с тем, что Молдова вышла из ряда организаций, действующих в рамках СНГ. Этот курс Кишинев взял после полномасштабного вторжения России в Украину. На текущий момент Молдова денонсировала уже несколько десятков соглашений, подписанных в рамках СНГ. В частности в июле парламент проголосовал за выход Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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Ситуация в Молдове

Как писал УНИАН, в августе Молдова "попросила на выход" 45 российских дипломатов в качестве реакции на попытки Москвы дестабилизировать эту страну. В Кишиневе отметили, что длительное время страна была "враждебной целью" для России, которая реализовала свою политику, в том числе и через дипломатов.

Также мы рассказывали, что "Газпром" пытался повесить на Молдову несуществующий долг в $800 миллионов. Была проведена независимая аудиторская проверка газовых контрактов и оплат по ним, и она показала, что россияне просто придумали этот долг.

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