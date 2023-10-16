Предвыборная кампания на парламентских выборах в Польше сделала их главными выборами от 1989 года. Непримиримые стороны предлагали принципиально разные порядки для Польши и апеллировали к катастрофе, которая непременно случится в случае победы оппонента. Победа оппозиции должна была стать тектоническим сдвигом в политике Польши, которая последние 8 лет находилась под правлением PiS.

Результаты выборов зависели от явки. Низкая явка при мобилизационных мероприятиях правящей партии почти гарантировала ей очередной успех. Высокая явка открывала путь к формированию оппозиционной коалиции.

В результате мероприятий всех заинтересованных сторон явка была увеличена от 61%, какой она была на прошлых парламентских выборах, вплоть до 72,9%!

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Очень радует, что антиукраинские конфедераты взяли еще меньше, чем показывала последняя перед днем выборов социология

По данным экзит-пола IPSOS, демократическая оппозиция имеет шансы получить 248 мест в Сейме. Исследование показывает, что Право и справедливость (PiS) побеждает с прогнозируемым результатом и может рассчитывать на 200 мест, но Гражданская коалиция получает несколько большее количество голосов, чем предполагалось, что позволяет им рассчитывать на 163.

В Сейм также входят еще три политические силы: Коалиция "Третий путь", Левица (объединенные левые) и Конфедерация. Очень радует, что антиукраинские конфедераты взяли еще меньше, чем показывала последняя перед днем выборов социология.

Первое место - у "Право и справедливость" - 36,8 %;

Второе место – в "Гражданской коалиции" - 31,6 %;

Третьи - "Третий путь" - 13 %;

Четвертые - "Левые" - 8,6 %;

Пятая - "Конфедерация" - 6,2 %

Кто же за кого голосовал и какая политическая сила выиграла от дополнительной явки?

PiS мобилизовал своего избирателя, пугая поляков угрозами распродажи государственной собственности иностранным кампаниям, повышением пенсионного возраста, огромным потоком мигрантов с Ближнего Востока и стран Африки и разрушением заграждения между Польшей и Беларусью.

Чтобы гарантировать высокую явку своего электората, писовцы организовали на день выборов референдум по четырем вопросам, ответ на которые должен был бы стать путеводной звездой для политиков.

Правящая партия стала лидером по голосам избирателей старшего возраста и пенсионеров

Экзит-полы показали, что все партии получили избирателей, которые не голосовали на прошлых парламентских выборах 2019 года, а также на выборах президента в 2020 году.

Но кто же получил наибольший прирост голосов и почему?

Давайте начнем с PiS. Результаты экзит-пола от IPSOS, который они делали по заказу TVN24 и TVN24 GO, показали, что замысел писовцев был реализован, но он был недостаточным, чтобы одержать победу, достаточную для очередного формирования коалиции.

Прежде всего следует указать, что тема повышения пенсионного возраста мобилизовала в пользу PiS избирателей старшего возраста. Таким образом, правящая партия стала лидером по голосам избирателей старшего возраста и пенсионеров.

В PiS 42,1% электората составляют избиратели в возрасте 60 лет и старше. Доля старшего электората абсолютно доминирует в структуре их избирательных результатов. 26,6% - избиратели в возрасте от 50 до 59 лет. 37,3% - всех, вместе взятых, возрастных категорий до 49 лет.

Для сравнения, у "Коалиции обывательской" избирателей в возрасте более 60 - 28,8%, а в возрасте 50-59 - 17,7%. Преобладает же электорат именно до 49 лет. Такого у них 53,5%, вместе взятого.

В "Третьем пути", завершившем выборы на третьем месте, избирателей в возрасте 60 лет и старше еще меньше - 16,7%. Электората в возрасте 50-59 лет - 15,6%, а младше 49 лет-67,7%.

Агрессивное отстаивание интересов фермеров дало возможность правящей партии абсолютно доминировать на сельских избирательных участках

У остальных проходных партий электорат еще моложе.

Если сделать сравнительный анализ электората по роду деятельности мы увидим тотальное доминирование пенсионеров именно в PiS, таких 36%. Для сравнения, за КО пенсионеров проголосовало 23,9%, за "Левицу"- 15,5%, за "Третий путь" - 13,5%, а за "Конфедерацию" - лишь 4%.

Это подтверждает факт успешного использования референдума о несогласии с повышением пенсионного возраста со стороны пока правящей PiS.

Агрессивное отстаивание интересов фермеров дало возможность правящей партии абсолютно доминировать на сельских избирательных участках.

Удельный вес сельского электората в структуре результатов PiS - аж 50,4%. Для сравнения, за коалицию "Третий путь", в состав которой входит партия крестьян PSL, проголосовало лишь 36,5% крестьян. У "Коалиции обывательской" удельный вес крестьян всего 26,1%. Идентичный показатель и у "Левицы". Единственные, кто боролся почти на равных, но в конце кампании все же проиграл борьбу за голоса крестьян в "зерновой войне" - это была "Конфедерация". У ультраправых удельный вес сельского электората - 44%.

Оппозиция боролась более интеллектуально, апеллируя к защите демократии, прав человека и проевропейского курса.

Это отразилось на портрете их избирателя - это больше городской образованный избиратель, в удельном весе которого преобладают женщины.

Самая либеральная из всех участников избирательного процесса "Коалиция обывательская", в большей степени, боролась за голоса жителей малых городков, средних и крупных городов, а также мегаполисов, удельный вес которых в их результатах - 73,9%. Идентичный результат у "Левых". В коалиции "Третий путь" такого электората - 63,5%.

Экзит-пол от IPSOS также зафиксировал, что оппозиция имеет наиболее образованного избирателя.

У КО, "Третьего пути" и "Левых" структура избирателей по образованию примерно одинакова: доминируют избиратели со степенью бакалавра и выше.

Больше всего образованных в Левице - 53,5% избирателей. Со средним и послесредним образованием - 36,4%. С профтехобразованием - 7,9%. С базовым - 2,2%.

За "Третий путь" проголосовало 52,6% поляков с дипломом бакалавра и выше. 35,7% - со средним и послесредним образованием. 9,5% - из профтех. 2,2% - с базовой.

В КО 51,6% избирателей с высшим образованием. 37,1% - со средней и послесредней. 9,3% - с профтехобразованием. 2% - с базовой.

Одной из стратегий кампании оппозиционных партий была борьба за права женщин, которым PiS запрещает аборты

В "Конфедерации" доминирует избиратель со средним и послесредним образованием — у них 43,8% таких. С дипломом бакалавра и выше - 41,8%. С профтехобразованием - 10,7%. С базовым - 3,7%.

Наименее образованные избиратели в PiS. В правых также доминирует электорат со средним и послесредним образованием - у них 40,2% таких избирателей. 27,1% - избирателей с профтехобразованием. С дипломом бакалавра и выше всего 25,6%. При этом, писовцы - лидеры при поддержке избирателя с базовым образованием — 7,1% таких.

Одной из стратегий кампании оппозиционных партий была борьба за права женщин, которым PiS запрещает аборты. Наиболее успешными в борьбе за голоса женщин была "Левая", которую не тяготят религиозные каноны более консервативного общества. В удельном весе их избирателей голосов женщин аж 62%, что на 24% больше мужчин, которые тоже проголосовали за эту политсилу.

Хоть либеральная, но более правоцентристская "Уоалиция обывательская" имеет скромнее положительное сальдо женщин в удельном весе своих результатов, но оно все равно существенно больше результатов других партий. За КО проголосовало 54,9% женщин, что почти на 10 процентов больше полученных голосов мужчин.

У консервативной коалиции "Третий путь" задел женщин в итоге составил 52,7%. Это очень близкий результат к тому, который получила правящая PiS.

Диаметрально противоположные результаты у "Конфедерации", которая была наиболее агрессивной и наиболее антиукраинской в своей кампании. Удельный вес женщин в структуре избирателей конфедератов всего 28,8%. Мужчин среди избирателей антиукраинской политической силы 71,2%, что на 42,4 процента больше в этом сальдо.

PiS одержал победу над своим идеологическим конкурентом в борьбе за свой собственный электорат

Теперь разберемся, а кто же, в конце концов, был самым успешным в мобилизации своего избирателя, и за кого проголосовал этот "новый избиратель".

Антибрюссельская пропаганда, "страшилки" и референдум принесли PiS дополнительных 3,2% голосов избирателей, которые не голосовали на прошлых парламентских выборах, и 15%, если говорить об участии в президентских выборах 2020 года.

PiS одержал победу над своим идеологическим конкурентом в борьбе за свой собственный электорат, но уступил "Конфедерации" в эффективности борьбы за новых избирателей.

Радикальные конфедераты получили дополнительные 16,2% голосов от дополнительного прироста явки относительно прошлых парламентских выборов в удельном весе собственного результата, или плюс 18,8%, если речь о тех, кто не участвовал в выборах президента в 2020 году.

Однако все это нивелируется общим провальным результатом. Если летом рейтинг "Конфедерации" достигал, моментами, даже 15%, то экзит-пол дал им всего 6,2%. Это для них полное фиаско.

Можно с уверенностью говорить, что дополнительная явка была именно проукраинской! Если рассматривать ее в натуральных цифрах, в большей степени, она была на пользу именно оппозиционным партиям.

Одним из самых успешных мобилизационных мероприятий оппозиционной "Коалиции обывательской" был "Марш миллиона сердец", на который собрались сотни тысяч поляков, которые не согласны с курсом PiS. По оценкам организаторов, им удалось собрать миллион человек. Журналисты делали репортажи о 600-800 тысячах. Полиция заявила о 150 тысячах участников. Качиньский сказал, что их не было и 100 тысяч – отметил, что тысяч шестьдесят.

Тем не менее, из видео и фото материалов видно, что людей на самом деле очень много. Это была самая массовая акция протеста со времен борьбы польской Солидарности 1989 года!

"Коалиция обывательская" (КО) проводит параллели в тектонических изменениях курса Польши, с кампанией солидарности, которая боролась с диктатурой коммунизма. Борьба за сохранение европейского курса, за демократию и права женщин - являются ключевыми месседжами оппозиционеров, которые призваны мобилизовать несогласных с автократией PiS, которая в своей публичной борьбе против Берлина и Брюсселя все больше культивирует настроения на выход Польши из ЕС.

Главным нарративом предвыборной кампании КО можно считать лозунг: "Время больших перемен в Польше".

И из тех, кто не голосовал на выборах в Сейм в 2019 году, 7,4% поляков отдало голоса за "Коалицию обывательскую". Но, если рассматривать среди тех, кто не участвовал в выборах президента 2020 года, то этот показатель достигает аж 27,4%!

Коалиция "Третий путь" получила в собственном удельном весе результатов 10,5% избирателей, которые не голосовали на парламентских выборах 2019 года. Если же рассматривать среди тех, кто не голосовал на президентских выборах 2020 года, то их задел по этому же показателю составляет 18,1%.

В "Левице" -13,5% поддержки среди тех, кто не участвовал в выборах в 2019 году, и 13,4 среди тех, кто не голосовал за президента в 2020-м.

Но наиболее успешными на этих выборах являются "Коалиция обывательская" и коалиция "Третий путь"

Похоже, что попытка реализации стратегии PiS по агрессивной защите фермеров, чтобы оттянуть голоса крестьян из PSL, входящих в коалицию "Третий путь", не увенчалась успехом.

По замыслу провластной партии, вся эта борьба должна была завершиться "отпадением" нескольких процентов голосов, чтобы коалиция не попала в Сейм, ведь барьер для Коалиции составляет 8%. При таком сценарии голоса коалиции пропорционально перераспределялись победителям, что дало бы шанс PiS вновь сформировать правительственное монобольшинство. Правда, у PiS получилось остановить отток голосов в пользу "Конфедерации" и даже вернуть их большинство.

Но наиболее успешными на этих выборах являются "Коалиция обывательская" и коалиция "Третий путь", которые сумели нарастить свои рейтинги вследствие качественной избирательной кампании и качественной мобилизации своих избирателей. "Алярм" в защиту демократии, прав человека и европейского выбора был сугголосным с опасениями поляков. Для них риск формирования внутренней диктатуры был большей точкой боли, чем внешние угрозы, которые предполагал PiS.

Поэтому поздравляю друзей поляков с этим праздником демократии, а нас - с тем, что он наконец-то завершился.

Руслан Рохов, политтехнолог, управляющий партнер компании PGRConsultingGroupLLC