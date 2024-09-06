Джон Хили обещает, что его страна будет продолжать усилия по поддержке ВСУ.

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили назвал непоколебимую поддержку Украины своим "приоритетом номер один", несмотря на то, что его страна сталкивается с собственными серьезными военными вызовами.

Как сообщает Politico, Хили занял эту должность в июле, когда лейбористы впервые за 14 лет победили на выборах. Чиновник прилетел в Германию, чтобы встретиться с союзниками в тени ужасных предупреждений о состоянии британских государственных финансов, пока его правительство готовит свой инаугурационный бюджет.

Хили "уверен", что лейбористы смогут выполнить обязательства увеличить расходы на оборону и "принять решения, которые позволят нам изложить долгосрочный план, чтобы сделать наши силы лучше оснащенными для борьбы и сдерживания угроз, с которыми мы сталкиваемся".

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Однако, добавил он, "это не произойдет мгновенно" из-за "наследия последних 14 лет, которое, безусловно, ... хуже, чем мы думали".

Премьер-министр Кир Стармер еще не назначил даты выполнения обещания лейбористов по расходованию 2,5 процента национального дохода на оборону, пока новое правительство борется с мрачными компромиссами по расходам на фоне возобновления российской агрессии в Европе.

Министерство обороны сейчас находится в режиме ожидания, пока бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон проводит "полный" обзор расходов на оборону, отчет о котором ожидается в первой половине 2025 года.

Солидарность с Украиной

"Я горжусь тем, что Соединенное Королевство объединилось в поддержке Украины, и я был полон решимости, и Кир Стармер был полон решимости продолжать работу в лейбористском правительстве", - сказал Хили, выступая на борту самолета Королевских ВВС в Рамштайн.

Президент Украины Владимир Зеленский участвует в заседании группы "Рамштайн", только что осуществив перестановки в правительстве. Хили прилетел на авиабазу США прямо из охваченного дождем Портсмута, где он встретился с персоналом на борту миноносца HMS Diamond, который недавно вернулся из дислокации в Красном море, где помог отразить угрозу для судов со стороны йеменских хуситов.

Накануне саммита в Германии, Великобритания анонсирует 650 многоцелевых ракетных комплексов стоимостью более 200 миллионов долларов для усиления противовоздушной обороны Украины.

Министерство обороны ожидает, что в следующем году за этим последует большой заказ, который в конечном итоге будет насчитывать тысячи ракет.

Во время своей поездки министр обороны подтвердит продолжение операции Interflex, программы подготовки Великобритании для украинских вооруженных сил, сообщили изданию чиновники. Программа, которая сейчас оказала помощь 45 000 военным, теперь будет действовать до 2025 года.

"Эти два заявления подчеркивают стремление Хили продемонстрировать, что Соединенное Королевство остается в авангарде усилий, направленных на отпор российскому вторжению в Украину с момента прихода к власти лейбористов", - пишет издание.

Новый "Мистер Украина"

Помощники сказали, что амбиция Хили заключалась в том, чтобы его воспринимали как "мистера Украину" британского правительства, которую до недавнего времени, вероятно, удерживал предшественник от Консервативной партии Бен Уоллес, который заслужил одобрение среди союзников за свою непоколебимую преданность Украине и в свое время рассматривался как претендент на роль генерального секретаря НАТО.

Хили работал теневым министром обороны в оппозиции, сохраняя теплые отношения с Уоллесом, несмотря на то, что они были по разные стороны, и хочет убедиться, что новое правительство продолжит там, где он остановился.

Хили приехал в Одессу на следующий день после вступления в должность - во время визита его срочно доставили в бомбоубежище, чтобы избежать атаки ракет - а затем встретился со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Лондоне.

Послание нового главы Минобороны становится еще более актуальным, поскольку Украина сталкивается с перспективой еще одной суровой зимы под бомбежками России.

Хотя вторжение на запад России дало украинцам надежду, оно не изменило основы конфликта, поскольку правитель Владимир Путин имеет преимущество в живой силе, технике и боеприпасах.

Хили сказал, что наступление на Курск обнажило "очевидную ошибку Путина, поскольку он оставил части своей границы незащищенными, и он все еще обдумывает, что делать в ответ, в то время как Украина держится в этом районе".

Украина вступает в "критический период" через 1000 дней после российского вторжения, отметил он, "что делает еще более важным поддержку" страны партнерами.

Новые ракеты, поставки которых объявила Великобритания, точно отражают приоритеты Украины - больше боеприпасов и ПВО.

Оружие для Украины

В конце июля стало известно, что британское правительство заказало большое количество легких многоцелевых ракет Martlet, чтобы обеспечить свою армию. Также часть ракет будет передана Украине.

Сегодня в Германии состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"). При этом на встречу также приедет президент Украины Владимир Зеленский. Также СМИ сообщали, что Зеленский планирует провести личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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