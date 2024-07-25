Известно, что легкие многоцелевые ракеты (LMM) весят всего 13 килограммов.

Британское правительство заказало большое количество легких многоцелевых ракет Martlet, чтобы обеспечить свою армию. Также часть ракет будет передана Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Великобритании.

Отмечается, что сумма заказа составляет 176 миллионов фунтов стерлингов. Эти ракеты будут предназначены для оснащения имеющихся и будущих систем ПВО малой дальности Вооруженных сил Великобритании, а именно боевых машин Stormer.

Кроме того, их будут использовать в морской противокорабельной ракетной системе Королевского флота Martlet, которая состоит из вертолетов Wildcat.

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В пресс-службе отметили, что легкие многоцелевые ракеты (LMM) весят всего 13 килограммов каждая и обеспечивают высокоточную защиту от таких угроз, как беспилотники, вертолеты, другие самолеты и небольшие, быстрые морские цели. Также сотни ракет LMM Великобритания передаст на нужды украинских военных.

В свою очередь министр по вопросам оборонной промышленности и оборонных закупок страны Мария Игл заявила, что мир становится опаснее, поэтому Великобритания должна продолжать предоставлять оружие Украине и пополнять свои собственные запасы.

"Наш новый заказ на легкие многоцелевые ракеты от Thales UK будет способствовать этому, обеспечивая наши Вооруженные Силы универсальными ракетами, которые могут быть использованы против таких угроз, как беспилотники, вертолеты и малые морские цели. Этот контракт также является прекрасным примером того, как оборонные инвестиции могут поддержать экономический рост и сохранить рабочие места в Великобритании на долгие годы", - отметила она.

Великобритания и Украина - последние новости

Ранее министр обороны Великобритании заявил, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow по территории России. Он заверил, что предоставление ракет "не мешает" президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать их для поражения целей по РФ.

В то же время новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что его страна удвоит поддержку для Украины.

"Это очень, очень важная встреча для нас, и мы очень рады вас здесь видеть. Для меня большое удовольствие и привилегия приветствовать вас на Даунинг-стрит сегодня утром. Это настоящая часть истории", - подчеркнул Стармер, встречая президента Украины Владимира Зеленского.

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