​​​​​​​Документом также предусмотрены санкции против "Северного потока-2".

Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет на 2022 год в сумме 768 миллиардов долларов с пакетом санкций против суверенного долга России, российских чиновников и пропагандистов.

Об этом сообщает The Hill.

В документ была включена поправка, которая предусматривает запрет, в частности, облигаций в любой валюте от Центробанка РФ, Фонда национального благосостояния и Федерального казначейства РФ, со сроком погашения от 14 дней.

Конгрессмены также рекомендовали ввести санкции против 35 россиян, в том числе премьера РФ Михаила Мишустина, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова, пропагандистов Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.

Читайте такжеВ России устроили истерику из-за ограничений для российских делегатов в ПАСЕДокументом предусмотрены санкции против "Северного потока-2" – против лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству российского газопровода.

Вашингтон также предлагает усилить сотрудничество с Украиной в области титановой промышленности и одновременно уменьшить использование ресурсов из Китая и России.

В Кремле на возможные новые ограничения уже отреагировали. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признался, что это может стать "худшим сценарием" развития американо-российских отношений после встречи Путина и Байдена в Женеве.

"Этому законопроекту предстоит пройти еще несколько итераций, и дальше будет вопрос, прислушается ли администрация США к этим рекомендациям по санкциям. Но, конечно же, это худший сценарий развития наших отношений. Это существенно перечеркнуло бы "дух Женевы" и даже те скромные надежды на сглаживание, восстановление какого-то диалога, который появился после Женевы", – ответил спикер Путина.

Проект документа еще должен утвердить Сенат Конгресса США. Отдельно на созванной комиссии согласуют детали двух проектов. Обе палаты должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись Байдену.

Автор: Виолетта Орлова