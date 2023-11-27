Орбан назвал эти переговоры "полезными".

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Будапешт для переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом написал сам глава Евросовета в Твиттер.

Мишель утром 27 ноября сообщил, что прибыл в Будапешт для консультаций с премьером Венгрии в рамках подготовки к саммиту Европейского совета в середине декабря.

"Единство ЕС требует постоянных усилий, и это наша главная сила", – отметил он.

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Впоследствии Орбан прокомментировал встречу, назвав ее "полезной".

Провел полезную встречу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем", - написал Орбан, не сообщив других подробностей.

Орбан и политика Евросоюза

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором угрожает заблокировать всю помощь Евросоюза Украине, а также предстоящее вступление страны в блок. Он требует, чтобы лидеры ЕС пересмотрели всю стратегию поддержки Киева.

В письме Орбан косвенным образом угрожает, что Будапешт может использовать свое право вето для блокирования выделения запланированной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Кроме того, Орбан угрожает заблокировать выделение 500 миллионов евро запланированной военной помощи Украине, а также начало официальных переговоров о вступлении Киева в Союз, которые лидеры рассчитывали утвердить на ближайшем заседании Европейского совета 14 и 15 декабря.

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